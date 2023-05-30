屯門愛琴灣海景兩房484萬易手　較5月前同類平9%

個別二手成交價跌勢擴大，屯門愛琴灣兩房海景單位，議價後售484.8萬元，與對上一宗同類型成交相比，約5個月樓價賣平約9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣梁國樑表示，大坑名門3座高層A室，實用面積約1,752方呎，五房雙套房間隔，新買家為同區換樓客，原業主開價5,000萬，累減150萬元，以約4,850萬元成交，呎價約27,683元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角城市花園10座低層D室，實用面積約1,099方呎，套三房設計，以約1,650萬元成交，呎價約15,014元，單位於今年4月放盤，初時叫價1,800萬元，減價150萬元成交，放盤1個月減幅約8.3%。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街65號中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，望內園景，新買家為外區客，原先開價680萬元，雙方議價後，最終以648萬元成交，呎價約12,731元，原單位業主2010年以295約萬元購入。

●美聯何健成稱，何文田公爵閣高層D室，實用面積約989方呎，套三房間隔，連同車位以1,238萬元易手，呎價約12,518元，原業主於1997年2月以約353.33萬元購入，持貨約26年帳面獲利約884.67萬元，或升值約2.5倍。

●中原黎浩棠指，紅磡環海‧東岸1A座中層B室，實用面積約352方呎，兩房間隔，向海景，最初開價710萬元，現獲用家以706.8萬元承接，呎價約20,080元。

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新界區

●中原梁璟華稱，屯門愛琴灣中層G室，實用面積約481方呎，兩房間隔，可望海景，議價後售484.8萬元，呎價約10,079元，對上一宗兩房成交為去年12月售530萬元，新成交約5個月低約45.2萬元或約9%，新買家為區內上車客，另斥110萬元購入車位。

●中原陳家富表示，屯門大興花園2期1座低層F室，實用面積約447方呎，兩房間隔，享園景，吸引同區上車客洽購，叫價490萬元，議價後以468萬元成交，呎價約10,470元，減價22萬元或約4.5%。

●利嘉閣鄺皓聰表示，房協青衣綠悠雅苑1座中層A室，實用面積550方呎，兩房間隔，望青衣市景，未補價第二市場叫價630萬元放售，議價後累減約20萬元，以610萬元成交，呎價約11,091元，屋苑本月錄約5宗二手買賣，平均實用呎價約10,782元。

●香港置業熊建明指，馬灣珀麗灣11座低層B室，實用面積約615方呎，三房間隔，原業主去年880萬元放盤，隨着加息、經濟、政治等因素，調整價錢至最近780萬元放售，雙方經議價後以768萬元易手，呎價約12,488元。

●中原林頌宜指，元朗YOHO MIDTOWN第5座高層F室，實用面積約615方呎，三房間隔，叫價1,020萬元，經議價後，以990萬元沽出，呎價約16,098元，減幅約3%，新買家為區內租客，租樓約三年，見樓價比高位回落，把握機會上車。

●美聯廖煜榮稱，元朗加州花園榕翠徑單號屋，實用面積約1,016方呎，早前以1,280萬元放售，獲用家「零議價」以1,280萬元承接，呎價約12,598元，原業主於2017年以970萬元購入，持貨約6年帳面獲利310萬元。

●中原劉德興表示，粉嶺囍逸剛錄本月首宗買賣，屋苑1座高層D室，實用面積約235方呎，開放式間隔，放盤時開價約370萬元，議價後以340萬元易手，呎價約14,468元，新買家為上車客，原業主持貨約7年，帳面獲利約27萬元，期內升值約8.6%。

●中原楊頌堯指，大埔公屋富亨邨亨泰樓中層14室，實用面積約443方呎，議價後未補價第二市場以210萬元易手，呎價約4,740元，新買家為用家，原業主於2000年以19.7萬元購入，持貨約23年，沽出單位帳面獲利約190.3萬元離場。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田居屋愉翠苑P座低層6室，實用面積約663方呎，套三房間隔，望園景，叫價700萬元，放盤1個月，減25萬元，未補價第二市場以675萬元沽出，呎價約10,181元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山聽濤雅苑2座低層H室，實用面積約760方呎，三房間隔，望海景，放盤1個月，叫價950萬元，微減10萬元，獲買家以940萬元承接，呎價約12,368元，原業主於2020年3月以991萬元上址，持貨約3年帳面虧蝕51萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區5月至今暫錄約77宗二手買賣，按月回落約15%，其中薈朗2座高層A1室，實用面積約203方呎，開放式間隔，放盤時開價約385萬元，議價後售375萬元，呎價約18,473元，原業主持貨約7年，帳面獲利約52萬元。

●中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔11座高層F室，實用面積約665方呎，套三房間隔，望山景，最新以1,210萬元易手，呎價約18,195元，原業主於2002年10月以352萬元購入，持貨逾20年帳面獲利858萬元。

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