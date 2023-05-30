屯門項目新一期首推186伙　大埔新盤單日連沽5伙

5月踏入尾聲，發展商推盤步伐未停歇，屯門兆康項目新一期公布首張價單涉及186伙，開放式戶入場費由約335萬元起。與此同時，大埔白石角新盤單日再售出5伙，總成交金額逾3,808萬元。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期首批186伙

首批單位包括19伙開放式戶、7伙一房戶、99伙兩房戶及61伙三房戶，實用面積245至705方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎334.73萬至946.81萬元，折實呎價由12,701至14,667元。按定價計，該批單位市值約14.4億元。項目今日下午會隨即開放示範單位予公眾參觀，周五開始收票，部署下月初展開首輪銷售。

●啟德天瀧三房售3,192萬元

●大埔白石角University Hill第2B期單日沽5伙 套現逾3,808萬元

●啟德維港1號三房呎價約25,535元

●大埔白石角朗濤三房連花園戶售3,115萬元

●元朗Grand YOHO第二期四房逾1,837萬元沽

●西南九龍維港滙I錄取消交易