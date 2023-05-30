屯門項目新一期首推186伙 大埔新盤單日連沽5伙
2023年05月30日 20:55
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5月踏入尾聲，發展商推盤步伐未停歇，屯門兆康項目新一期公布首張價單涉及186伙，開放式戶入場費由約335萬元起。與此同時，大埔白石角新盤單日再售出5伙，總成交金額逾3,808萬元。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期首批186伙
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期，周二(30日)公布首張價單提供186伙，折實平均呎價約13,598元，較同系列對上於今年2月推出的第2B期首批折實平均呎價13,288元高約2.3%。
首批單位包括19伙開放式戶、7伙一房戶、99伙兩房戶及61伙三房戶，實用面積245至705方呎。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎334.73萬至946.81萬元，折實呎價由12,701至14,667元。按定價計，該批單位市值約14.4億元。項目今日下午會隨即開放示範單位予公眾參觀，周五開始收票，部署下月初展開首輪銷售。
●啟德天瀧三房售3,192萬元
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，繼周一(29日)以破頂價沽出特色戶後，周二(30日)再錄得一宗新成交。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，是日以招標形式售出第2座11樓B室，屬實用面積1,002方呎的三房單位，成交價3,192萬元，呎價約31,856。連同昨日的成交計，該盤兩日內套現約1.82億元。
●大埔白石角University Hill第2B期單日沽5伙 套現逾3,808萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周二(30日)分別價單及招標形式共售出5伙，成交價由583萬至約1,019.4萬元，單日套現逾3,808.6萬元。當中，優景閣第1座地下A6室，為實用面積524方呎的三房戶，連671方呎花園，透過招標以約1,019.4萬元售出，呎價約19,454元。
●啟德維港1號三房呎價約25,535元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周二(30日)售出2B座20樓A室，實用面積656方呎三房，以1,675.1萬元成交，呎價約25,535元。
●大埔白石角朗濤三房連花園戶售3,115萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，最新售出3座地下B室，屬實用面積1,283方呎的三房戶，附697方呎花園，連同1個車位以3,115萬元成交，呎價約24,279元。
●元朗Grand YOHO第二期四房逾1,837萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周二(30日)以約1,837.9萬元售出8座38樓F室，為實用面積907方呎的四房連儲物室單位，呎價約20,264元。
●西南九龍維港滙I錄取消交易
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，新近錄得一宗取消交易個案。項目的3A座2樓B室特色戶，實用面積452方呎，兩房間隔，連75方呎平台，原本於本月20日以1,274.13萬元沽出，惟該宗交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。