美股早段靠穩　英偉達市值突破萬億美元

美股3大指數早段靠穩，道指曾升26點，報33,120點；標指升22點，報4,227點；以科技股為主的納指升138點，報13,114點。港股夜期報18,448點，跌50點，低水148點。

乘着人工智能(AI)趨勢崛起的英偉達(Nvidia)股價尚未升完，周二早段曾漲5%，高見409美元，市值正式突破1萬億美元(7.8萬億港元)大關。

全球最大廣告公司WPP宣布，已與英偉達展開合作，將利用生成式AI為客戶大量製作廣告內容。據稱，WPP能夠利用AI在幾分鐘內生成以前需要花費數周時間製作的廣告。

高通公司高級副總裁Alex Katouzian表示，高通正在從一家通訊公司過渡到一家智能邊緣運算公司。高通股價升4.38%，報115.18美元。

美國總統拜登早前表示，已經與眾議院議長麥卡錫就提高聯邦政府債務上限達成最終協議，並正將該協議提交給國會兩院投票。拜登說，該協議的達成是向前邁出的重要一步，將避免美國出現債務違約這一嚴重危機。他敦促國會眾議院和參議院盡快通過這一協議。

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭指出，債務上限協議獲通過可能於短期內提振市場情緒。不過，美國財政部將可於未來7個月發行逾6,000億美元的國債。隨着流動性從市場中流失，這將產生顯著的吸力，債券孳息率或將因資金從經濟外流而上行。近期的地區性銀行業事件加上財政部預期發行的國債可能導致流動性收緊。