二手交投衰過疫情高峰期　第一城買賣或創紀錄低

二手樓市交投比疫情高峰期間更為淡靜。10大藍籌屋苑買賣成交量連跌3個月，跌幅進一步擴大，按月再挫約37%，其中，大型上車盤沙田第一城本月僅錄約6宗買賣，有機會創有紀錄以來新低，而鴨脷洲海怡半島及鰂魚涌太古城，按月跌幅均至少達60%。

綜合市場資料，4月上述10個屋苑共錄約154宗買賣，5月截至周二(30日)為止錄約97宗成交，暫為2018年10月後逾4年半新低。本月8個屋苑交投按月下挫，跌幅介乎約33.3至64.3%，當中更有6個項目仍只錄個位數成交量。

沙田第一城本月買賣全屬兩房細單位，交投量按月跌約53.8%，平均實用呎價按月則上升約4%至約1.7萬元。美聯翁凱傑稱，屋苑交投料創歷史新低，主因是鄰區新盤兩房戶都只由500餘萬元起，與項目現時相若，加上放盤業主未有減價所致。

另一個細價指標屋苑天水圍嘉湖山莊，5月暫只錄約14宗買賣，亦是有紀錄新低，平均實用呎價再跌穿1萬元至約9,959元，按月挫約3.5%。

港島盤亦是重災區，海怡半島本月暫錄約5宗，按月跌幅逾64%最多，平均實用呎價同期跌約0.1%至約16,482元。中原盧鏡豪指，加息影響準買家入市心理，發展商開價又比二手價低，吸走客源。

太古城更量價齊跌，5月錄約8宗買賣，平均實用呎價約16,760元，按月分別挫約60%及約1.1%。該行趙鴻運稱，新盤搶客，屋苑業主持貨力強，不願割價，買賣雙方拉鋸。

近日二手成交價跌勢轉急，中原黃達雄指，大埔嵐山7座中層H室套三房戶，實用面積約829方呎，累減134萬元，以866萬元易手，呎價約10,446元，原業主持貨約4年，帳面蝕約44萬元。

該行梁璟華稱，屯門愛琴灣中層G室兩房戶，議價後售484.8萬元，呎價約10,079元，較約5個月前同類型成交賣平約9%。中原莊鈞雄表示，慈雲山鑽嶺高層B室，議價後售620萬元，低估價約9%。

另方面，將軍澳日出康城首都6座單位出現鑿穿主力牆事件。區內代理透露，該屋苑睇樓量跌約一半，有準買家表明不參觀該座的放盤，而滙豐、恒生及渣打等3間大型銀行，都暫停為拆牆單位作網上估價。