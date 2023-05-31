東方日報B1：港銀水緊　金管借37億兩年最多

有分析指，在利率上升及美國金融危機下，銀行更難通過同業之間渠道集資。

本港銀行體系結餘4月跌穿500億元的心理關口後，流動性收緊令拆息在過去一個多月來急劇上升，迫使個別銀行周一循金融管理局的「貼現窗」機制借取37.7億元應急，金額為2021年初之後最多。事實上，內地經濟復甦未盡人意，地緣政治緊張尚未消退，港股走勢積弱，資金如作「鳥獸散」，觀港股連跌4個交易日累計下跌逾1,100點，但周二市況反彈仍明顯乏力，證券界不諱言看淡後市，相信短線難以扭轉弱勢。

一般而言，銀行都會向同業拆借解決資金需要，若同業拆借未能滿足資金需要，就可以循金管局的「貼現窗」借入隔夜資金，其利息是美國聯邦基金利率目標區間下限加半厘（現時情況為5.5厘），或隔夜及同一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）的5天移動平均數之平均值，以較高者為準。HIBOR部分的平均息口上周前後大約4厘多，故此可以推斷有銀行今次是以5.5厘的貴息向金管局借錢應急。

綜合市場分析，銀行這次借錢的背景，有指是在利率上升及美國金融危機下，銀行更難通過銀行間渠道集資；亦有說與美國周一假期市場淡靜下的單一事件有關；甚亦有指與6月半年結前的資金需要有關。金管局稱，未有察覺今次「貼現窗」的使用有異常之處；而美銀證券亦料早前隔夜拆息飆升驅使銀行經貼現窗向金管局借錢只是「一次性事件」。不過，大華繼顯執行董事梁偉源直言，就算金額很小，事件仍反映流動性偏緊，不利投資氣氛。

於2007年在港上市，活躍於香港金融市場的惠理集團（00806），傳出公司創始人萌退意洽售股權，更有指一中資行擬接貨，刺激惠理股價早段曾爆升逾20%，惟最終收市僅升0.9%，一定程度反映炒家都不願持貨過夜。

梁偉源指，港股更大的問題始終是市場對內地經濟復甦步伐失望，短期經濟數據難望改善，且看政府還有甚麼招數提振經濟活動與信心，而外資本來對中資股的持倉就不多，進一步沽貨的壓力也不大，若果資金大舉流出香港，拆息肯定比現在高一截。他估計，大市縱在18,000點有一定支持，也難言轉勢回勇，阻力位在250天移動平均線(現處19,665點)，短線繼續留意人工智能(AI)，中長線則可留意中資電訊股。

投行高盛亦指出，內地消費復甦進度未如預期，中資科網企業相對專注成本管控和提高股東回報，其餘就是生成式AI，遂將生成式AI並列於平台監管常態化和海外業務擴充等，成為科網股投資主題，首選包括阿里巴巴和騰訊控股。

疫情過去，經濟重啟，但香港股、樓不振，港府收入不繼，也要諗計充實庫房。外媒報道，港府聘請銀行將於今年第三次發行綠色債券，並從周二開始，舉行一系列固定收益投資者電話會議，可能發行美元、歐元和離岸人民幣計價綠債。