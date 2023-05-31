傳比亞迪擊敗Tesla　奪印尼的士公司訂單

外媒引述印尼最大的士營運商PT Blue Bird總裁Sigit Priawan Djokosoetono表示，公司使用大量進口比亞迪車型，因為比亞迪電動車的價格較便宜更適合印尼市場。他又指，公司電動車車隊有80%的汽車將來自比亞迪，今年公司接收的500輛電動車中大部分將來自比亞迪，主要為E6及T3車型。

除了拓展印尼市場之外，比亞迪亦正考慮在鄰近的菲律賓或越南興建電動車廠房，以加強在亞洲市場的滲透率。

另一方面，日本豐田(Toyota)公布4月全球銷量按年增長近5%至80萬輛，主要受日本及中國市場對混能汽車及汽油動力汽車需求增長所帶動。單計中國市場，4月豐田的銷量按年急升46.3%至16.25萬輛。公司又透露，旗下電動車在海外的銷售有所改善。

不過，日媒引述消息指，三菱汽車旗下位於湖南省的工廠，原預計6月重啟新車生產，如今計劃無限期關閉，主要是市場快速轉向電動車，導致燃油車銷量下跌，公司不得不考慮退出中國市場，而停產正是退場的第一步。