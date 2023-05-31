陳錦興：潤啤料受惠銷售旺季　具低撈價值

根據國家統計局資料，今年1至4月內地啤酒累計產量1,141.5萬千升，按年增長8.8%，亦較2019年同期的1,128.8萬千升增長1.13%。其中單計4月，內地啤酒當月產量305.9萬千升，按年增長21.1%，增速按月提升0.7個百分點，產量較2019年增長4.72%。

目標提升次高端產品份額

華潤啤酒管理層此前表示，第一季消費明顯復甦，料今年收入有機會錄得中單位數增長，同時繼續追求淨利潤雙位數增長，次高端以上產品銷量錄得20%以上增長。今年目標是將次高端以上啤酒銷量份額由去年的19%，提升到23至25%，並在2025年達到30至35%。

進入4月以來，潤啤股價由高位回吐逾26%，反映市場對內地消費復甦不及預期的擔憂。然而，從餐飲消費數據來看，需求仍強勁，料啤酒銷售渠道仍在恢復，潤啤股價顯然過度超賣，可趁低吸納，建議可於49.2元買入，上望阻力位58元，支持位45元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)