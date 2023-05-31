道指跌50點　油價挫逾4%

2023年05月31日 07:49
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.14%，報104.06；港匯見7.8342；離岸人民幣(CNH)報7.0899；美元兌日圓處139.81；歐元報1.0734，英鎊報1.241。金價處1,959.07美元。布油報73.84美元，紐油報69.57美元。比特幣變動不大，報2.77萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水240點。
    ●道指收報33,042點，跌50點或0.15%；標指收報4,205點，升不足1點；納指收報13,017點，升41點或0.32%。
    ●港股ADR指數按比例計算，收報18,365點，跌229點。
    ●6月恒生指數夜期收報18,260點，跌238點，低水336點，成交16,999張。
    ●紐約期油收報每桶69.46美元，跌3.21美元或4.42%；倫敦布蘭特期油收報每桶73.54美元，跌3.53美元或4.58%。
    ●紐約期金收報每安士1,958美元，升13.7美元或0.7%。
    ●英國富時100指數收報7,522點，跌105點或1.38%；德國DAX指數收報15,908點，跌43點或0.27%；法國CAC指數收報7,209點，跌94點或1.29%。
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