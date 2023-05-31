保德國際發展及董事遭股東提出訴訟

同日，公司及董事亦收到由律師代表朱濱及One Perfect(作為原告)之律師針對公司及董事(作為被告)就原告申請以下濟助發出之原訴傳票：(1)宣告建議發行無效，並自訴訟開始即告無效；(2)公司不得進行、執行、完成或以其他方式履行建議發行的條款；(3)董事不得促使或進行建議發行；(4)損害賠償(待評估)；(5)費用；及(6)法院認為適當的任何其他命令。原訴傳票的聆訊將於2023年7月26日進行。

根據法律訴訟文件，朱濱擁有2.53億股股份，佔公司已發行股本約12.54%，而由朱濱全資擁有的One Perfect額外擁有3060.6769萬股股份，佔公司已發行股本約1.52%。朱濱亦為公司非全資附屬公司千洋投資的董事，並持有千洋35%的已發行股本。千洋持有廣明75%股權。

朱濱作為原告亦已針對千洋及其董事就擬按比例向千洋的股東提出千洋股份要約以籌集資金用於償還千洋欠集團的債務，以及就和解協議向廣明提供資金提起類似的法律訴訟。於公告日期，千洋的該擬要約尚未獲得千洋的董事會的批准。千洋的董事會將於2023年5月31日進行會議考慮該擬要約。

公司及董事以及千洋及其董事將積極回應法律訴訟。