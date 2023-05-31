ETF焦點：槓桿及反向產品　有甚麼要注意？

生物科技板塊近年備受關注，投資者對於「研發」(Research and Development，簡稱R&D)自然熟悉。原來，交易所買賣基金(ETF)市場當中，有一類簡稱為L&I的產品，大家又是否認識？

槓桿及反向產品(Leveraged and Inverse Products)，簡稱L＆I產品，以ETF為結構，屬於在證券交易所上市的產品，以市場指數為基準，因此相對易於買賣，交易成本也相對較低。部分海外市場亦會稱它們為槓桿及反向ETF。

不過，與反映基準指數表現的被動型ETF有所不同，槓桿產品旨在以倍數放大指數的單日回報(或虧損)，而反向產品則提供與相關指數單日表現相反的投資回報(或虧損)。舉例說，假設市場指數單日上升2%，一隻以該指數為基準的兩倍槓桿產品就會上升4%，但兩倍反向產品則會虧損4%。目前在香港上市的L＆I產品的最高槓桿倍數為兩倍。

此外，L＆I產品將部分或全部資產淨值投資於期貨或掉期合約等衍生產品，惟與期貨合約相比，L＆I產品毋須另行開立衍生工具交易帳戶。

首季日均成交增逾一成

隨着市場對L＆I產品加深認識，其平均每日成交金額於過去5年(2018至2022年)顯著增長了近5倍，於2022年錄得22億元的歷史新高；增長勢頭延續至2023年首季，期內的平均每日成交金額上升至超過24億元。

複合效應要考慮

值得注意的是，L＆I產品專為方向性及短期交易而設，若投資者持有該等產品超過一個交易日，則回報可能因複合效應而偏離相關指數累計表現的指定倍數。

例如在波動市況下，即使市場指數在一個時期的起始及最終水平變化不大，持續持有L＆I產品則最終可能會錄得虧損，遜於相關指數累計回報兩倍的表現。

基於上述操作，L&I產品較適合經驗豐富、對市場短期走勢持有看法的投資者。由於L＆I產品的價格變動迅速，投資者應緊密留意L＆I產品的表現；在作出任何投資決定之前，必須了解與L＆I產品相關的複合效應和其他風險。

香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁(Brian Roberts)