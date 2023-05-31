年輕人成功轉換事業跑道　加入生命健康科技業　實踐創新製造

兩名年輕人伍浩楠（右一）和黃詩慧（左一）「轉行」加入專門研發及生產基因檢測和分子診斷試劑的新發病毒診斷（香港）有限公司 (EVDL)。EVDL聯合創辦人兼總裁劉樂庭教授（左二）及高級工程總監曾鈺麟博士（右二）。

【營業資訊】學科背景和工作經驗不應是選擇職業上的限制。兩名年輕人本來分別從事活動製作，以及銷售及行政工作，在持續三年的疫情期間，有見生命健康科技和創新製造行業前景明朗，「轉行」加入專門研發及生產基因檢測和分子診斷試劑的本地初創，新發病毒診斷(香港)有限公司(EVDL)，成功轉換事業跑道。生命健康科技和創新製造行業皆是香港經濟新動力，有更多生力軍入行必定能提升行業的競爭力。

年輕人才轉換事業跑道成功轉型

項目主任伍浩楠(Max)在一年多前由活動製作公司轉行，加入EVDL，負責生產部工作，包括調整、測試及維修生產機器。Max以往的工作經常接觸不同的機器和控製器，對機器的熟悉，讓他很快學懂EVDL生產機器的操作，他更善用公餘時間發明了兩項「小工具」，加快生產工序及減少損耗近20%，大大改善部門的工作流程。

Max認為社會近年對創新製造及生命健康科技行業需求龐大，希望繼續在這個行業發展。他報讀了工業4.0相關的文憑課程，學習智能自動化生產流程及物聯網的知識，冀日後能夠為公司解決更多生產相關的技術問題。

質量控制員黃詩慧(Usagi)修讀物流及運輸相關學科，畢業後曾在建築物料製造及飲品公司從事銷售和行政工作，由於工作內容比較單一，她毅然尋找其他工作。約一年多前，有見社會對醫療及生物科技行業服務的需求大增，決定轉行加入EVDL，負責監督生產工序，確保診斷試劑產品符合生產要求。

她認為轉投另一未曾接觸過的行業具有一定的挑戰性，但她稱只要「主動發問，邊學邊做」，很快便能適應全新的工作。她又指，雖然EVDL是一間初創公司，但行業極具發展前景，加上創新科技行業不斷進步，令工作保持新鮮感和多樣性。

香港唯一分子診斷試劑生產基地

及時和準確的診斷是成功控制傳染病的第一步。EVDL是一家香港本土初創公司，由一群經驗豐富的醫生、科學家和工程師組成，主要研發及生產「全自動多重傳染性呼吸道病原體診斷系統」。該技術可於1.5小時內檢測超過40種病原體，包括細菌、病毒及真菌，現時在本港已有部分私家診所或醫院使用，在新冠疫情期間扮演重要角色，現在更提供環境衞生方面的病原體測試。

聯合創辦人兼總裁劉樂庭教授期望公司開發的診斷系統在未來可提供更快、更便宜、更全面的測試方案，提升社區檢測能力，更準確地對症下藥。他認為香港的科研人才質素高，因此選擇落戶香港。另外，香港科技園公司在大埔創新園設立的醫療用品製造中心(MARS中心)提供高品質無塵車間、三相電、壓縮空氣系統、24小時冷水供應等必要設施，大大縮短EVDL設立廠房的時間。劉教授續指，只要配合「產、學、研」的合作鏈，不斷改進生產工藝及配合自動化生產等先進設備，公司必定可以加快實現量產及減少生產成本，讓檢測系統普及化，加快診斷流程。

公司支持員工持續進修冀未來有更多生力軍入行

生命健康科技產業具有無限市場發展潛力，但劉樂庭教授指各個行業都在「搶人才」，期望有更多人把握機遇加入這個產業。他認為：「這行業需要不同崗位，不一定要讀工科或生物科技相關的學科才可加入，例如一間生物科技公司都需要銷售人才為公司爭取訂單。」他續指：「相比起學術背景或相關經驗，我更重視員工的軟技能和性格。創新科技公司會不斷推出新產品，有些更是前所未見的。我希望員工敢於接受新事物和面對挑戰。」EVDL會為新入職員工提供在職培訓，亦十分支持員工持續進修，希望有更多生力軍加入，推動生命健康科技和創新製造產業，為香港經濟注入新動力。