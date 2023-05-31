【高盛推介】美團創1年新低　部署宜重新篩選合適條款

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周二(30日)終止3日連跌，升約0.5%，周三(31日)早段再度下跌，最低見110.4港元，創1年新低。現報112.2元，跌約3.6%，跌幅較大市深。有券商指美團今年首季業績勝預期，並料次季表現將繼續向好，核心收入按年增長料加快至約35%。該行給予美團「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,480萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四及本周一共錄得約1,040萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，北水於周二繼續買入美團，錄得約3.2億元資金淨買入。

投資者在部署時美團好淡倉時，由於其股價創1年新低，因此宜重審視產品條款，避免選擇早前留意，但目前已不適合現泡部署的條款產品。

美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿5.2倍，最貼價條款。

美團購16484，行使價150.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.2倍，中年期，時間值損耗較低。

美團牛56893，收回價105元，行使價102元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團牛60167，收回價90元，行使價77元，換股比率500，槓桿比率4.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽16076，行使價99.95元，2023年12月19日到期，實際槓桿3.5倍，中長期、輕微價外。

美團熊61463，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率3.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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