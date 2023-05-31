致同：上市公司企業交易去年跌2%　今年首季挫25%

致同(香港)會計師事務所最新發表的《買賣協議研究報告2023》顯示，買賣協議宗數於2022年輕微下跌約2%至242宗，主要由於收購協議宗數於艱難的宏觀經濟環境中下跌所導致。另一方面，流動資金壓力則導致出售協議宗數於2022年上升6%。

致同於2022年1月1日至12月31日期間審視的香港上市公司及/或其子公司所簽訂的買賣協議，按香港交易所《上市規則》的定義被分類為主要交易、非常重大收購事項及非常重大出售事項。報告發現，主板上市公司的主要和非關聯交易於2022年繼續主導企業交易市場。

致同共分析242份在香港交易所網站列載的2022年香港上市公司及/或其附屬公司簽訂的買賣協議，包括99宗(2021年：113宗)收購交易及143宗(2021年：135宗)出售交易。報告指出，從買賣協議交易涉及的業務類型分析，2022年香港上市公司所簽訂的買賣協議主要牽涉業務的收購與出售；其中，業務收購佔所有收購交易約63%(2021年：74%)，而業務出售則佔所有出售交易約78%(2021年：79%)，其他交易涉及土地使用權、物業及其他資產。

買賣協議宗數於2023年第一季繼續受到影響。數據顯示，於2023年第一季，香港上市公司的買賣協議宗數按年下跌25%，其中出售協議宗數下跌44%，收購協議宗數則上升5%。導致買賣協議宗數於2022年及2023年第一季度下跌的主要因素有數個，包括融資成本上漲、中美關係更趨緊張、中國收緊對其房地產行業的監管，以及國內物業銷售長期持續下滑等。

另一方面，香港規管SPAC的上市制度自2022年1月1日實施至今，已有5家SPAC在香港交易所上市，皆有意收購從事生命科技和醫療等行業的科技企業。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，SPAC的上市顯示與科技相關的行業仍然吸引投資者，於該類行業很可能會有更多買賣協議交易。已上市的5家SPAC雖然還未公布他們的收購目標公司，但這些公司須要在其上市後的24個月内刊登關於特殊目的收購公司併購交易(de-SPAC)的公告，因此預期於2023年下半年和2024年初會有新進展。此外，人工智能的出現，正在徹底改變全球經濟，可提升生產力和令產品和服務更加個性化，在可見的將來會創造更多買賣協議交易的機會。