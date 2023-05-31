【高盛推介】平保跌幅較大市深　股價見今年新低

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安周三(31日)早段跟隨大市下跌，低開約1.2%後失守50港元水平，最低見49元，突破5個月低位。現報49.1元，跌約3.1%，跌幅較大市深。有券商指短期內儲蓄產品的強勁需求等因素，將有利於保險業新業務價值的復甦，並將平保列為偏好的個股之一。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於過去5個交易日共錄得約1,410萬元資金流入。

投資者如計劃部署平安認購證，需要注意現時大部分貼價產品都屬於短期證，所以宜轉移留意輕微價外證，行使價60元附近是相對貼價的中長年期產品，是50 兌1選擇，面值較低，可作中線部署。

平安購13945，行使價60.25元，2024年1月19日到期，實際槓桿6.6倍，少數中長期輕微價外條款、低面值。

平安購16031，行使價65.05元，2023年10月9日到期，實際槓桿9.7倍，高槓桿。

平安牛65391，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率11.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.6倍，低面值。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率3.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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