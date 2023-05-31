財庫局：香港投資管理有限公司會根據準則考慮作投資

港府已成立「香港投資管理有限公司」，財經事務及庫務局局長許正宇書面回應立法會議員提問時表示，自香港投資管理公司成立以來，已有不少機構提交投資計劃書，包括創科和金融科技企業。除投資回報外，香港投資管理公司亦會考慮企業或個別項目帶動本地產業發展和就業，以及長遠提升本港的競爭力和經濟活力的潛力，有關過程視乎與相關合作方的商討、個別市場的情況和董事會的決策，不宜硬性規定時間表和投資比例。

他指出，香港投資管理公司連同財政司司長辦公室轄下的引進重點企業辦公室，已與一些有興趣機構開展初步洽談，未來會根據董事會訂定的投資準則考慮作出投資。

香港投資管理公司今年2月宣布董事會成員，許正宇又指，董事會已為公司制訂投資策略和投資準則，因應其管理的基金的不同聚焦範疇，為項目、企業或基金投資等訂定適合的策略及資產分配，以及物色投資夥伴或目標的程序和準則。在公司營運初期，金管局會向其提供投資、後勤和營運方面的支援，包括利用其投資管理經驗，協助董事會就投資項目作出決策，制訂風險管理架構和處理行政支援等事宜，讓公司快速開展運作，同時具備高水平的企業管治。

另外，他提到，在香港投資管理公司成立之前，「香港增長組合」已甄選8名普通合夥人，為該組合作策略性投資，其涉及的行業範疇十分廣泛，包括科技、醫療保健、物流及供應鏈管理、工商及金融服務、消費品等。香港金融管理局一直協助統籌與普通合夥人合作的事宜，跟進簽訂合約及安排注資，並監察合夥人按協議和實際情況作出投資。同時已透過行政安排逐步將「香港增長組合」過渡至由公司管理，董事會將考慮投資運作的實際需要和公眾知情權等因素，為公司制訂整體披露安排。