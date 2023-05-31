港府指港股極具發展空間　末來會大力推動互聯互通

本港財金官員於一活動上發言，提到香港股票市場發展，認為還有很大的發展空間，並表示未來會大力推動兩地市場的互聯互通。

財金官員指出，香港股票市場市值佔國家的國內生產總值(GDP)只有約28%左右，再加上深圳交易所、上海交易所，也只佔國家GDP的大概98%；而在美國，紐約證交所和納斯達克交易所的市值合計大概是美國GDP的170%。國家正在高速發展，所以發展空間是很大。

他續稱，展望未來，香港要更積極對接國家發展戰略、更好融入國家發展大局，在為自身尋找求新機遇的同時，貢獻國家高質量發展。香港未來會大力推動兩地市場的互聯互通，自2014年開始，在國家支持下，「滬港通」、「深港通」、「債券通」、「粵港澳大灣區跨境理財通」等相繼實行；過去一年，也有好幾個舉措推出，包括把ETF（交易所買賣基金）納入互聯互通、最近推出的利率「互換通」等。