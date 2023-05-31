何文田瑜一．天海最快兩周內加推新一批單位

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海銷情持續，集團銷售總監封海倫表示，最快兩周內加推新一批單位，包括兩房連儲物室園景單位，項目特色單位收到約30組客戶查詢，呎價有信心挑戰瑜一系列錄得的約4.2萬港元新高。

瑜一．天海於周三(31日)最新售出一伙兩房梗廚單位，為2B座5樓B室，實用面積525方呎，成交價1,356.14萬元，呎價25,831元。

該公司銷售總經理陳慕蘭表示，瑜一．天海累沽51伙，套現約7.2億元。而整個瑜一系列自銷售408伙，總成交額約69億元，項目佔約6成買家為九龍客。

另外，中原地產特意於何文田區內設立該項目專門店，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港經濟逐步復常，各大發展商把握機會積極推盤，銷情理想。本月至今暫錄得超過1,100宗一手成交，超越上月全月1,020宗交投量，相信全月最終可錄1,200宗成交。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，九龍新盤備受買家追捧，根據該行研究部資料顯示，九龍區一手私人住宅買賣合約登記，於4月份錄得687宗，成交金額100.6億元，按月分別上升6%及9%，更創21個月新高。相信在旺市下，買家置業信心轉強，各大發展商積極推盤，樓市升勢將繼續加速。