道指期貨跌99點　比特幣挫逾2%

美匯指數報104.53；港匯見7.8329；離岸人民幣(CNH)報7.1275；美元兌日圓報139.70；歐元處1.0680；英鎊報1.2372。金價報約1,956美元。油價跌0.3%，布油報73.45美元，紐油處69.26美元。比特幣跌逾2%至27,205美元。道指期貨跌99點。

●焦點數據

19:00 美國抵押貸款市場指數

20:00 印度第一季國內生產總值

20:30 加拿大3月國內生產總值

21:45 美國5月芝加哥採購經理指數

22:00 美國4月JOLTS職位空缺

-東瀛遊：盼下半年生意超疫前，積極擴充人手及開店。

-領展全年可分派總額63.11億，末期分派118.8仙。

-致同：上市公司企業交易去年跌2%，今年首季挫25%。

-首季香港保險業毛保費按年跌7%，內地客新造保費增至96億，按年上升26.86倍。

-內地5月官方製造業PMI降至48.8，遜預期。

-離岸人民幣失守7.11續見半年低，每百港元兌90.7元。

-萬達傳擬售數碼支付牌照，正與字節跳動等洽談。

-上海力爭至2025年打造成亞洲資產管理重要樞紐。

外地經濟：

●報告：杜拜蟬聯吸引創建投資項目全球榜首。

●澳洲4月CPI升至6.8%，加息壓力升溫。

●澳洲央行行長：通脹或續向上，加息與否還看經濟數據。

●植田和男：全球低通脹及低息時代料已結束。

●「ChatGPT之父」等逾350名人士聯署，警告AI恐毀滅人類。

●南韓半導體庫存按年多83%，創7年最大增幅。

企業消息：

●股神再出手增持西方石油，涉資21億。

●日本朝日集團擬重返中國，CEO：當地高端啤酒市場起飛。

●富達再降Twitter股份估值，目前僅為馬斯克收購價三分一。

●高盛傳考慮新一輪裁員，料涉員不多於250人。