道指期貨跌99點 比特幣挫逾2%
2023年05月31日 16:17
東網電視更多新聞短片
美匯指數報104.53；港匯見7.8329；離岸人民幣(CNH)報7.1275；美元兌日圓報139.70；歐元處1.0680；英鎊報1.2372。金價報約1,956美元。油價跌0.3%，布油報73.45美元，紐油處69.26美元。比特幣跌逾2%至27,205美元。道指期貨跌99點。
●焦點數據
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:00 印度第一季國內生產總值
20:30 加拿大3月國內生產總值
21:45 美國5月芝加哥採購經理指數
22:00 美國4月JOLTS職位空缺
●港股向下，恒生指數全日收報18,234點，跌361點或1.94%，主板成交1,709億港元。美團及中石油齊瀉半成。https://reurl.cc/dDVKek
-東瀛遊：盼下半年生意超疫前，積極擴充人手及開店。
-領展全年可分派總額63.11億，末期分派118.8仙。
-致同：上市公司企業交易去年跌2%，今年首季挫25%。
-首季香港保險業毛保費按年跌7%，內地客新造保費增至96億，按年上升26.86倍。
●滬深三大指數低收，滬綜指收報3,204點，跌19點或0.61%。https://reurl.cc/2Lb5L4
-內地5月官方製造業PMI降至48.8，遜預期。
-離岸人民幣失守7.11續見半年低，每百港元兌90.7元。
-萬達傳擬售數碼支付牌照，正與字節跳動等洽談。
-上海力爭至2025年打造成亞洲資產管理重要樞紐。
外地經濟：
●報告：杜拜蟬聯吸引創建投資項目全球榜首。
●澳洲4月CPI升至6.8%，加息壓力升溫。
●澳洲央行行長：通脹或續向上，加息與否還看經濟數據。
●植田和男：全球低通脹及低息時代料已結束。
●「ChatGPT之父」等逾350名人士聯署，警告AI恐毀滅人類。
●南韓半導體庫存按年多83%，創7年最大增幅。
企業消息：
●股神再出手增持西方石油，涉資21億。
●日本朝日集團擬重返中國，CEO：當地高端啤酒市場起飛。
●富達再降Twitter股份估值，目前僅為馬斯克收購價三分一。
●高盛傳考慮新一輪裁員，料涉員不多於250人。