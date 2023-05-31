美前財長薩默斯料聯儲續加息

外媒報道，美國前長薩默斯認為，隨着全球最大經濟體美國應對持續的通脹問題和迅速增長的政府債務，該國利率在短期內會向上，美國稅收在長期內會大幅上升。

他周二(30日)在彼得森國際經濟研究所的晚宴上發表講話時表示，美國的潛在通脹率似乎停留在約4.5至5%，超過聯儲局2%目標的一倍多。

薩默斯表示，鑑於過去聯儲局加息和銀行業壓力對經濟的抑制程度低於預期，意味聯儲局可能不得不進一步提高聯邦基金利率，以緩解價格壓力。「我的猜測是，聯邦基金利率將不得不比目前水平高出50個基點或更多。」他指，無論是透過增加25個基點或半個百分點都是次要。

薩默斯又稱，美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫之間達成的債務協議是一個「合理的結果」，儘管他對其中的一些條款提出異議。他表示，該協議仍有待國會通過，不會對長期財政前景產生太大影響。

他又描繪未來幾年美國財政政策制定者面臨的嚴峻挑戰，認為情況比國會預算辦公室(CBO)描述的更差。他認為，在與CBO不同的假設下，2033年預算赤字可能達到國內生產總值(GDP)的11%。