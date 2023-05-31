【產經直播】港股應驗「五窮月」 「六絕月」走唔甩？
2023年05月31日 16:44
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內地5月官方製造業PMI降至48.8，差過市場預期，加上離岸人民幣跌穿7.1關，再貶至6個月低，港股「五窮月」最後一個交易日沽壓顯著，恒指周三(31日)低開180點，已是全日最高位，之後愈跌愈深，一度急跌550點，收市仍跌361點，報18,234點，成交大增至1,709億元；整個5月，恒指累積失掉1,660點；而現水平較今年(1月27日)高位22,700點，已累跌逾4,600點，跌幅達約兩成，港股已陷熊市？「六絕月」注定冇運行？18,000點關危危乎？
領展(00823)截至今年3月底止年度業績，可分派總額達63.11億元，按年跌1.7%；隨3月底完成供股後，已發行基金單位數目增加20%，因此截至3月底止年度的每基金單位分派減少10.3%至274.31仙，其中末期每基金單位分派減少18.7%至118.8仙。領展績後受壓，跌逾3%，反映市場對業績唔收貨？前景點睇？
美團(03690)再度捱沽，跌逾半成，市場對美團前景仍然不樂觀？現價可否博反彈？另外，阿里巴巴(09988)亦跌逾1%，今年被稱為「史上投入最大」的淘寶天貓618即將開始，不少商品都打出了歷史低價，對股價有冇刺激作用？撈貨值唔值博？至於嗶哩嗶哩(09626)將於周四(6月1日)公布季度業績，績前插逾4%，季績點預測？
國際油價隔晚跌逾4%，當中紐約期油更跌穿70美元關，「三桶油」齊齊下挫，以中海油(00883)跌得最急，跌逾4%。投資者關注即將舉行的石油輸出國組織及盟國(OPEC+)會議，會否宣布加大減產力度，油價會點行？油股可趁回調買入？
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