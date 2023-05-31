【產經直播】港股應驗「五窮月」　「六絕月」走唔甩？

內地5月官方製造業PMI降至48.8，差過市場預期，加上離岸人民幣跌穿7.1關，再貶至6個月低，港股「五窮月」最後一個交易日沽壓顯著，恒指周三(31日)低開180點，已是全日最高位，之後愈跌愈深，一度急跌550點，收市仍跌361點，報18,234點，成交大增至1,709億元；整個5月，恒指累積失掉1,660點；而現水平較今年(1月27日)高位22,700點，已累跌逾4,600點，跌幅達約兩成，港股已陷熊市？「六絕月」注定冇運行？18,000點關危危乎？

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