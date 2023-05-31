本港4月港元存款降0.4%　人民幣存款升近半成

香港金融管理局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2023年4月份沒有明顯變動，其中港元存款下降0.4%，外幣存款上升0.5%。由年初截至4月底計，存款總額及港元存款分別上升0.6%及2.1%。香港人民幣存款在4月份上升4.9%，於4月底為8,330億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於4月份為7,253億元人民幣，而3月份為9,496‍‍億元人民幣。

4月份貸款與墊款總額下跌0.7%，由年初截至4月底計則上升0.2%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在4月份分別下跌0.8%及0.3%。由於港元存款下跌而港元貸款上升，港元貸存比率由3月底的88.2%，上升至4月底的88.7%。

4月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.4%，與去年同期比較均上升0.9%。4月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.6%，與去年同期比較下跌20.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於4月份均上升0.1%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.7%。