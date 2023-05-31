領展王國龍：會以不同方式推動增長 冀持續增加派息
2023年05月31日 17:39
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被市場視為收息股的領展(00823)，年內每基金單位分派減少10.3%至274.31仙，因供股增加已發行基金單位數目。行政總裁王國龍派「定心丸」，領展上市逾17年來，每年基金單位分派都有增長或持平，而過去幾年也有進行風險管理、分散投資等，未來會以不同方式推動公司增長，並平衡回報，期望未來可以持續增加派息。
該公司淨負債比率下降至17.8%，並在業績公告表明未來12個月內無再融資需要。主席聶雅倫強調，公司就收購項目的作價及回報有一定要求，並不急於收購項目，確保供股所得資金好好利用。
王國龍指，公司持續在香港、內地主要城市及海外市場物色投資機遇，但息口仍然高企、融資成本上升、賣買雙方期望作價有一定差距，加上資金存放在銀行收息回報理想，坦言目前有繼續留意不同項目，惟要遇到合適價錢才會收購，重申會小心使用供股所得資金。
首席財務總裁黃國祥認為，利率仍有機會上升，並會在高位維持一段時間。假設港元拆息續升，本年度平均借貸成本可能由去年度的3%，升至約5%。
至於3月時提出的「領展3.0」發展戰略，包括與家族辦公室、基金等成立合資公司投資項目。王國龍指，公司有探討不同方向及可能性，包括未來出售資產時，捨棄以往全售模式，考慮保留少數權益，及收取管理費用，會在計劃有關發展較成熟時再作詳情公布。