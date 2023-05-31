領展王國龍：會以不同方式推動增長　冀持續增加派息

該公司淨負債比率下降至17.8%，並在業績公告表明未來12個月內無再融資需要。主席聶雅倫強調，公司就收購項目的作價及回報有一定要求，並不急於收購項目，確保供股所得資金好好利用。

王國龍指，公司持續在香港、內地主要城市及海外市場物色投資機遇，但息口仍然高企、融資成本上升、賣買雙方期望作價有一定差距，加上資金存放在銀行收息回報理想，坦言目前有繼續留意不同項目，惟要遇到合適價錢才會收購，重申會小心使用供股所得資金。

首席財務總裁黃國祥認為，利率仍有機會上升，並會在高位維持一段時間。假設港元拆息續升，本年度平均借貸成本可能由去年度的3%，升至約5%。

至於3月時提出的「領展3.0」發展戰略，包括與家族辦公室、基金等成立合資公司投資項目。王國龍指，公司有探討不同方向及可能性，包括未來出售資產時，捨棄以往全售模式，考慮保留少數權益，及收取管理費用，會在計劃有關發展較成熟時再作詳情公布。