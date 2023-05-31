將軍澳未補價兩房居屋售312萬　累減15%　呎價險守7千

二手交投淡靜，未補價第二市場業主都劈價求售，將軍澳居屋廣明苑兩房單位，上月放盤，減價約15%，以312萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21嘉聯林泰和表示，鴨脷洲夾屋悅海華庭3座高層A室，實用面積約605方呎，三房間隔，享海景，自由市場叫價1,018萬元，放盤8個月，累減88萬元，獲用家以930萬元承接，減幅約8.6%，呎價約15,372元。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑G座低層14室，實用面積約433方呎，兩房間隔，未補價第二市場上月放盤叫價368萬元，近日調整至330萬元，終獲白居二買家以312萬元承接，累積減幅達約15%，呎價約7,206元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山居屋錦泰苑G座中層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場叫價650萬元，放盤約3個月，終以645萬元沽出，呎價約9,923元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山居屋錦英苑B座高層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，望山景，放盤兩個月，已補價自由市場叫價498萬元，微減8萬元，以490萬元獲承接，呎價約8,845元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山迎海5座中層B室，實用面積約512方呎，兩房間隔，享園景，原先叫價840萬元，放盤1個月，調整售價至828萬元成交，呎價約16,172元，原業主於2012年10月購入，當時作價562.5萬元，持貨逾10年帳面獲利265.5萬元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山薈朗2座極高層A1室，實用面積約229方呎，開放式設計，早前以388萬元放售，議價8萬元，以380萬元獲承接，呎價約16,594元，原業主於2016年9月以322.7萬元購入，持貨約7年帳面獲利57.3萬元，或升值近18%。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山區5月暫錄約80宗二手買賣，按月回落約12%，其中聽濤雅苑11座中層H室，實用面積約815方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,150萬元，議價後以1,145萬元易手，呎價約14,049元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城5座南翼低層D室，實用面積約739方呎，三房間隔，望山景，放盤4個月，叫價1,300萬元，終以1,250萬元沽出，減價50萬元，減幅約4%，呎價約16,915元。

●中原王勤學指，元朗區5月錄約93宗二手買賣，已連續兩個月不足百宗，世宙2座高層C室，實用面積約429方呎，開價700萬元，連番減價下，最終以638萬元沽出，呎價約14,872元，累減62萬元或約9%。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑D座中層3室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原業主願意調整價格，累積減價達40萬元，綠表客居於同區，為方便搬遷又毋須重新適應環境，未補價第二市場決定以435萬元購入自用，呎價約6,692元。

●中原曾慧敬稱，屯門景峰豪庭1座高層C室，實用面積約521方呎，兩房間隔，享山景，叫價600萬元，減價30萬元，獲同區分支家庭以570萬元承接，呎價約10,941元，原業主於1998年8月以198萬元買入，持貨約25年帳面獲利約372萬元。

●中原程智聰表示，葵涌華豐園低層G室，實用面積約370方呎，兩房間隔，享山景，以450萬元易手，呎價約12,162元，新買家為外區客，議價後入市自用，原業主於2012年10月以294.5萬元買入，持貨逾10年帳面獲利155.5萬元。

●利嘉閣蕭浩麟指，青衣居屋青俊苑A座中層4室，實用面積435方呎，兩房間隔，未補價第二市場以490萬元成交，呎價約11,264元，原業主以約245.36萬元一手買入單位，持貨數年帳面獲利約244.64萬元，期內升值約1倍。

●中原曹嘉華稱，東涌區5月錄得27宗二手買賣，按月回落近三成，海堤灣畔3座中層B室，實用面積約845方呎，套三房間隔，享全海景，叫價1,100萬元，經議價後減價50萬元，母親送贈物業助年輕兒子上車，成交價1,050萬元，呎價約12,426元。

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