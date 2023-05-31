美股道指挫近兩百點　恒指夜期續弱

由人工智能(AI)概念推動的美股升勢動力減弱，美股3大指數周三早段個別發展，道指曾,跌187點，報32,855點；標指跌16點，報4,189點；以科技股為主的納指升2點，報13,019點。港股夜報18,126點，跌74點，低水108點。

專家對於本輪科技股的升勢看法不一，花旗環球量化研究主管Chris Montagu表示，從當前納斯達克100指數期貨的倉位分布所見，投資者可能會傾向獲利離場，這會對科技股漲勢帶來壓力。然而，巴克萊銀行策略師Emmanuel Cau則認為，投資者會因為擔心錯失機會而入市，故科技股還有進一步的上漲空間。

「科技女股神」伍德(Cathie Wood)掌舵的ARK基金公司今年初因為「嫌貴」，清倉了近期備受追捧的AI概念股英偉達(Nvidia)，白白錯失了一輪大升浪。她對外媒稱，比起英偉達有更好的AI概念股可以投資，包括一眾軟件供應商。她更「點名」3隻概念股，分別是商業自動化平台UiPath、雲通訊公司Twilio，以及視像醫療診斷公司Teladoc Health。

她解釋稱，這些軟件供應商當前的情況，就如同「我們當初第一次購買英偉達」時一樣，又指英偉達每銷售一美元的硬件，這些軟件供應商將能夠產生8美元的收入。

其他企業消息方面，股神巴菲特投資的個人電腦(PC)生產商惠普(HP)公布，截至4月底止一季收入為129.13億美元，按年跌21.69%；經調整純利按年跌30.81%至7.97億美元。行政總裁Enrique Lores接受外媒訪問時表示，從需求層面來看，下半年表現將會有所改善，特別是消費者業務。

HP指引本季經調整每股盈利介乎0.81至0.91美元，以中位數計相當於按年下跌20.37%，其股價於周三早段曾挫4.28%。

華爾街大行高盛據報正準備進一步裁員，料涉及250個工作職位，是去年9月以來第3輪。高盛股價曾跌1.03%。