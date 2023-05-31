一手樓5月錄逾1140宗成交 交投按月增1成
2023年05月31日 21:54
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新盤市場銷情穩定，5月份錄逾1,140宗成交，按月增加逾一成。發展商就下月推盤部署做好準備，即將發售的屯門兆康新盤示範單位參觀情況踴躍，最快於周末決定加推部署。何文田站上蓋項目亦計劃最快兩周內加推單位，而招標發售的特色單位，發展商有信心呎價可挑戰新高。
●NOVO LAND第2A期買家可獲家具優惠或1萬元折扣
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期銷售在即，新地代理總經理陳漢麟表示，項目於周二(30日)開放展銷廳及示範單位後，即日已錄約3,000參觀人次，多屬年輕及分支家庭客，視乎收票及參觀情況，最快於周末決定加推部署。
他續稱，項目將為開放式至三房單位推出家具優惠，買家可選取1萬元折扣，或按照購入的戶型賺取相應積分，可換取指定家具品牌的全屋基本家具，或毛巾、枱燈等其他家居配置。
●何文田瑜一‧天海最快兩周內加推新一批單位
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海銷情持續，集團銷售總監封海倫表示，最快兩周內加推新一批單位，包括兩房連儲物室園景單位，項目特色單位收到約30組客戶查詢，呎價有信心挑戰瑜一系列錄得的約4.2萬港元新高。
瑜一‧天海於周三(31日)最新售出一伙兩房梗廚單位，為2B座5樓B室，實用面積525方呎，成交價1,356.14萬元，呎價25,831元。
該公司銷售總經理陳慕蘭表示，瑜一‧天海累沽51伙，套現約7.2億元。而整個瑜一系列自銷售408伙，總成交額約69億元，項目佔約6成買家為九龍客。
另外，中原地產特意於何文田區內設立該項目專門店，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港經濟逐步復常，各大發展商把握機會積極推盤，銷情理想。本月至今暫錄得超過1,100宗一手成交，超越上月全月1,020宗交投量，相信全月最終可錄1,200宗成交。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，九龍新盤備受買家追捧，根據該行研究部資料顯示，九龍區一手私人住宅買賣合約登記，於4月份錄得687宗，成交金額100.6億元，按月分別上升6%及9%，更創21個月新高。相信在旺市下，買家置業信心轉強，各大發展商積極推盤，樓市升勢將繼續加速。
●KENNEDY 38售頂層特色戶 呎價4.3萬創新高
新盤特色單位有價有市，新鴻基地產(00016)與恒基地產(00012)等合作的堅尼地城KENNEDY 38，於周三(31日)連沽兩伙。據成交紀錄冊資料，項目33樓B室頂層特色戶，實用面積566方呎，附設491方呎天台，以及34方呎平台，單位以2,433.8萬元售出，呎價4.3萬元，料為該盤呎價新高紀錄。
●啟德澐璟沽海景三房戶 售價5196萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周三(31日)沽出一伙三房連套房單位，項目8座15樓A室海景單位，連私人電梯大堂，實用面積1,525方呎，成交價5,196.01萬元，呎價約34,072元。
發展商指出，該盤於5月份錄得7宗成交，成交金額逾3.61億元。而項目推出至今累售93伙，套現金額超過45.9億元。
●維港滙再沽1伙累售985伙 套現逾157億元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列於周三(31日)再錄成交，維港滙I第3A座26樓D室，實用面積532方呎，成交價1,423萬港元，呎價約26,748元。
整個維港滙系列於5月份合共沽出29伙，套現逾6億元，平均每伙售價約2,116萬元，綜觀今年則售出172伙，涉及金額逾38億元。自開售以來已累售985伙，套現金額超過157億元。