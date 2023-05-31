樓價冧！5月錄逾百宗蝕讓　尖沙咀兩房8年蝕逾300萬貶25%

二手樓市交投冰封，各區買賣成交量大跌，惟蝕讓個案回升，5月再錄破百宗個案。綜合市場數據，上月全月出現至少109宗帳面低於購入價的貶值成交，按月增約13.5%。而近期市區盤虧損幅度擴大，尖沙咀凱譽兩房單位市傳售1,100萬元，近8年帳面貶值約25%。

綜合市場資料，4月同類跌價成交一度少於一百宗水平，期內出現至少96宗，但上月回升至少13宗，期內蒸發樓價金額逾1.37億元，成交個案帳面跌價幅度最多達約33%，當中近80%屬2018年或以後購入，即持貨約5年或以內損手買賣。

分區方面，繼續以屯門錄約15宗貶值買賣最多，當中，區內恆大．珺瓏灣有單位樓價不足4年帳面貶值逾29%最顯著。而同區單幢樓好發大廈一個中層單位，實用面積約297方呎，市傳近日以298萬元轉售，呎價約10,034元。單位於2018年購入，帳面跌價約24%。

馬鞍山5月錄約80宗二手買賣，按月減少約12%，惟同期區內出現至少12宗帳蝕成交。元朗期間出現至少11宗同類低於購入價的出貨個案。中原王勤學指，受加息等不明朗氣氛影響，元朗區5月錄約93宗二手買賣，已連續兩個月不足百宗。

該區半新盤亦再現跌價轉讓。市場消息透露，PARK YOHO Milano第32B座低層戶，實用面積約405方呎，市傳售價約515萬元，呎價約12,716元，原業主持貨近5年，帳面蝕逾110萬元。

市區項目過往抗跌力較強，但面對新一浪跌勢亦要失守。消息稱，上述凱譽中層單位，實用面積約488方呎，曾叫價1,220萬元，降價120萬元後易手，呎價約22,541元。單位早於2015年購入，售價帳面低逾360萬元。

新界洋房近日亦頻頻損手。中原陳沛堯表示，西貢御花園單號屋，實用面積約1,234方呎，擁花園及私人車庫，累減90萬元，以1,490萬元沽出，呎價約12,075元，原業主於2017年3月以1,543萬元購入，約6年帳蝕53萬元。

此外，將軍澳日出康城首都出現鑿穿牆事件後首錄成交，消息稱，該盤1座左翼中層單位，剛以878萬元售出，呎價約12,401元。美聯劉世華又指，同屋苑3座右翼低層B室，原業主已移民海外，累減約8%，早前售660萬元，呎價約12,717元，同類型單位樓價罕見低於「7球」，比高峰期跌價約10%。