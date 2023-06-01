鄧聲興：內地能源轉型及電力改革　利好板塊發展

根據世界氣象組織通報，今年出現厄爾尼諾現象的可能性正在增加，將可能加劇全球升溫。在目前高溫天氣影響下，中國進入了全國用電高峰期，在包括經濟回暖等其他因素的共同促進下，用電量屢創新高。據國家發改委數據顯示，中國全國全社會1至4月用電量按年增長4.7%，全國13個省(區、市)用電增速超過5%，4月全社會用電量按年增長8.3%。在用電需求爆發下，電力行業利潤增長居前。

根據國家統計局數據，電力、熱力生產和供應業1至4月的利潤總額按年增長47.2%，增幅居41個工業大類行業首位，其中電力部分4月利潤增長45.3%。結合各電力企業早前公佈的一季報來看，電力企業普遍受發電成本下行影響錄得良好的業績表現。預期在二季度電力需求持續提振下，電力企業訂單將持續增長，板塊有望在需求量推動下進一步獲得利潤提升。

政策方面，中國國家發改委近日發布了《電力需求側管理辦法(徵求意見稿)》及《電力負荷管理辦法(徵求意見稿)》。文件明確需求側響應主體，並提出通過尖峰電價等形式完善需求側回應價格形成機制、通過虛擬電廠等形式整合用戶側資源參與需求側回應、推動配電網增容改造和智慧化升級。

其中，虛擬電網能通過大數據、雲計算等資訊技術手段對多種能源資源進行即時監控、調度和優化，提升了整體能源利用效率，預期將帶來建設投資熱潮。有業內人士預計，虛擬電廠整體容量空間到2025年有望達到723億元，到2030年其市場空間或將達到1,961億元。

總體來看，電力需求提升有利於增加相關企業訂單量及利潤空間。而近期行業政策順應新型能源體系建設要求，有利於提升能源利用效率，增強能源電力安全保障能力，降低能源消費強度，促進資源節約集約利用，為電力行業提供新活力。未來，隨着能源轉型加快和電力體制改革的持續深入，電力板塊有望持續受益，值得關註。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)