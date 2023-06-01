鄧建初：港股連大戶也睇唔通　散戶有乜計贏錢？

現今市場資訊發達，新聞消息唾手可得，形成股票市場屢見快閃，猶如過山車般飛上飛落。如果仍沿用見升追入、見跌追沽的模式，容易變成高揸低沽，左摑一巴右摑一巴地輸完又輸。

部分股民以為在極低位買入股票，稍等無妨，於是輸錢不肯輕微止蝕，置之不理。孰料花無百日紅，排山倒海的大浪捲至，天之驕子也會變成滄海一粟。隨着股價江河直下，後悔莫及，惟有採取鴕鳥政策，不聞不問長相廝守繼續長揸，浪費了時間及機會成本。當然也有期望有朝一日龍穿鳳，大翻身由輸變贏，可惜多是事與願違。如果揀錯了股票，跌幅之巨大往往出人意表，虧損之餘，更信心盡失，懷疑人生。

很多股民誤以為大戶們消息靈通，炒股票應該如魚得水，予取予攜。殊不知道市場消息變化快而亂，即使是大戶，其影響力也大不如前。而且手持重貨，在成交低迷情況下，買入或沽出已沒有從前般容易。相反散戶資金雖然有限，如能靈活變通，按圖索驥，採取適時入市策略，定下輕微止蝕，並有一定利潤時套利，運用密食當三番/爆棚的食胡策略，於市況不佳時仍可跑贏大市。

初哥留意到，近年北水正是運用短炒策略應對多變、過山車式的股票市場，所以短時間內上升3至10%的股票常有發生，趁散戶追入時，就是北水套利離場時刻。他們人多勢眾，優勢大過喜歡單打獨鬥的香港股民。因此緊貼北水炒股思維模式，不大貪的話，贏錢機率應甚高。當然，入市宜謹慎、出市隨意些的心法，仍是要嚴格執行。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)