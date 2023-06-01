道指跌134點　紐油挫近2%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.06%，報104.23；港匯見7.8305；離岸人民幣(CNH)報7.1161；美元兌日圓處139.08；歐元報1.0693，英鎊報1.2447。金價處1,966.51美元。布油報72.13美元，紐油報67.7美元。比特幣跌1.6%，報2.72萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。

●道指收報32,908點，跌134點或0.41%；標指收報4,179點，跌25點或0.61%；納指收報12,935點，跌82點或0.63%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,229點，跌5點。

●6月恒生指數夜期收報18,163點，跌37點，低水71點，成交19,800張。

●紐約期油收報每桶68.09美元，跌1.37美元或1.97%；倫敦布蘭特期油收報每桶72.6美元，跌1.11美元或1.5%。

●紐約期金收報每安士1,982.1美元，升5美元或0.25%。

●英國富時100指數收報7,446點，跌75點或1.01%；德國DAX指數收報15,664點，跌244點或1.54%；法國CAC指數收報7,098.7點，跌111點或1.54%。

●港府4月錄赤字逾347億元，財政儲備約8,000億元。

●領展預告上調大部分商戶租金，料本地業務錄明顯增長。

●金管局：4月底外匯基金總資產按月減442億元。

●樓價冧！5月錄逾百宗蝕讓 尖沙咀兩房8年蝕逾300萬貶25%

●巴西總統冀南美洲創共同貨幣 擺脫依賴美元

●東方日報B1：華復甦失速 勢降準催谷

●【東方日報產評】景氣差股匯不振 華經濟復甦陷困