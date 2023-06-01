中指院：5月內地百城新樓價格轉跌　二手樓跌勢加劇

中指研究院表示，根據中國房地產指數系統百城價格指數對全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據，5月百城新建住宅平均價格為每方米16,180元人民幣(下同)，按月止漲轉跌，跌幅為0.01%；按年跌幅擴大至0.11%。

百城二手住宅平均價格為每方米15,786元，受部分城市新增掛牌房源量持續攀升影響，需求端觀望情緒漸濃，樓價調整壓力進一步加大，5月百城二手住宅價格按月及按年跌幅分別擴大至0.25%和1.52%。

普通住宅租賃市場延續平穩態勢，5月全國50個城市住宅平均租金為每月每方米36.8元，按月上漲0.06%，按年下跌1.37%。

中指院稱，5月樓市政策寬鬆基調不變，但各地政策出台頻次有所放緩。展望未來，在當前房地產市場恢復動能有所減弱的情況下，預計6月中央及地方政府將加快推進穩樓市政策的出台，並進一步探索豐富政策工具箱，以支持居民合理住房需求的釋放，修復市場信心和預期。6月作為年中衝刺業績的關鍵節點，內房大機會將加大推盤和營銷力度，屆時全國房地產市場活躍度有望得到提升。

中指院並指，整體來看，在前期積壓購房需求釋放後，市場面臨較大調整壓力，未來樓市調控政策或加速優化，以修復市場信心和預期。對此，內房需抓住政策窗口期，進一步豐富產品功能，提升項目品質及銷售服務水平。