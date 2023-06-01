李偉傑：標普調升復星國際評級前景佳

根據標普在報告中指出，得益於多元化的資產組合和管理層處置資產降債的決心和執行力，復星2022年通過資產處置現金回流約300億元人民幣(下同)，充分肯定復星和多間銀行合作關係良好，在債券市場跌宕的時候仍提供充足的流動性來源，大額的非核心資產處置和穩定的銀行授信，支持復星成功兌付了以往的3個季度所有集中到期債務。至2023年1季度末，復星成功壓降有息負債240億元，集團層面總有息負債降至930億元，同時債務結構中，銀行貸款提升，一年內到期債務佔比大幅下降，負債端穩定度明顯改善。

標普綜合銀行融資進展考量，標普維持了復星長期發行人信用評級及其有擔保高級無抵押債務評級，並將評級展望提升至「穩定」。展望未來12到18個月，標普認為，復星在短期流動性壓力大幅緩解的基礎上，持續「瘦身健體」的成果，或在未來評級行動中體現。

復星業務戰略順利推進，財務穩健。除標普看好復星正面前景外，今年5月初，復星國際境外多幣種銀團貸款正式推出市場，截至目前已獲得超過4.5億美元等值貸款。該境外銀團貸款由中國銀行、東亞銀行、德國商業銀行、恒生銀行、滙豐銀行、法國外貿銀行、渣打銀行7家銀行作為主牽頭簿記行聯合發起邀請，已有超過10家銀行參與。復星獲銀行大額資金支持，有利於復星降低對公開市場融資的依賴度，而優化的債務結構也能支持後續的流動性管理和業務持續發展。

在今年1月，復星國際在境內的營運主體——復星高科技(集團)獲得中資銀團120億元貸款。該筆貸款由中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行五大國有商業銀行作為聯合牽頭行，中國民生銀行、中國進出口銀行、上海浦東發展銀行作為參貸行，共同組成銀團提供。

基於復星今年以來的業務復甦表現，高盛、大和資本、國泰君安等國內外券商投行近期連續發表研報，給予復星國際「買入」或「增持」評級。股價近日跟隨港股一同調整，現水平已接近去年10月反覆整固水平，可以在4.8元至5元水平開始吸納作中線部署，假若美元轉弱刺激港股投資氣氛轉趨回暖，資金將尋找具有爆發力及具實力股份投放，以去年10月出現的反彈浪，可以3個月內上升超過6成，短暫若能突破20天平均線將可出現轉勢，短線目標位先看5.6元，中線有望重上6元，現時趁低吸納，防守位置在4.4元。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)