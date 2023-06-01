鄧聲興：受惠旅遊業快速復甦　同程旅行首季業績表現亮麗

集團以「一站式旅行平台」的構建為目標，以自身增長和並購為手段，成功地拓寬了業務範圍並提升了服務能力。從收入和利潤方面來看，集團在第1季度的表現均表現出極大的彈性。收入按年增長50.5%，達到25.86億元人民幣(下同)。經調整的EBITDA按年增長67.0%，至7.32億元，數據表現優異得益於集團通過深化在非一線城市的影響力，同時提升創新能力，有效應對市場變化的結果，集團並在市場需求變化的大環境下，成功地將服務場景從出行的主動脈延伸到周末休閒、生活服務、日常通勤等毛細血管，這樣的策略有效地提升了集團的服務體驗，從而推動了其用戶規模的增長。一季度報顯示平均月活躍用戶數目同比增加16.9%，至2.86億人。而平均月付費用戶數目同比增加30.6%，至4,140萬人，顯示集團的用戶基礎在不斷擴大，產品的吸引力也在增強。

值得注意的是，集團兩大主要業務包括交通票務和住宿預訂的收入在第一季度都創下了歷史新高，其中，交通票務服務收入同比增長35.9%，主要受到總票務量的歷史新高所推動，住宿業務也錄得顯著增幅，收入同比增長53.6%，充分顯示出集團的核心業務穩健，且在市場競爭中具有優勢。

目前，筆者留意到，集團目前也正在積極探索更多增長點，包括擴大酒店管理業務範圍，以及發展旅行團業務，旅行團業務的開展不僅能夠彌補集團業務的空白，也有望成為集團未來進軍國際旅遊市場的重要入口。同時，集團也在深耕騰訊生態圈，通過線上及線下流量管道擴大用戶群,表明集團正在尋找新的增長動力，以實現業務多元化，這有利於集團在市場中進一步鞏固其領先地位。另一方面，同程旅行正在利用科技提高效率，推動產業數碼化轉型，除了有助於提高集團自身的營運效率，同時也能推動整個旅遊行業的數碼化進程。

目前，可以看到中國旅遊市場正在經歷強勁的復甦，這也為集團未來的發展提供了有利的市場環境，相信集團今年業績有望持續提升，有利股價做好，是中國經濟復甦的受惠股之一，集團股價年初一度摸高到20港元以上，現受大市影響有所回落，但也提供了一個低點吸納的好機會，值得關注。阻力位為18.4港元，支持位在14.4港元。

意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)