許繹彬：港股跌幅稱冠全球　或出現技術性反彈

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，總結港股在「五窮月」已肯定獲得一項冠軍，就是在整月陰陰跌的情況下，成為全球跌幅最多的冠軍。

令港股慚愧的是，一向不被外間看好的日本股市，好像睡獅突然甦醒了一樣，不只頻頻創新高，總結更創下33年來新高，重返1990年泡沫經濟以來三萬點的高位。日本股市除了有巴菲特加持外，目前三大國際投行，包括摩根士丹利、高盛及摩根大通也持續看好。對比港股在5月份累積跌幅已超過1,500點，創下一年新低，更連18,200點也相繼失守，香港與日本相比，好像「天堂與地獄」。

另一邊在影響全球股票市場的美國，眾議院規則委員會表示，將在當地周二下午開會討論債務上限議案，有關議案需要在下周一(5日)之前在國會獲得通過。美國總統拜登稱有信心在債務違約之前通過債務上限協議。消息一出，驅使曾一度因債務違約問題而跌穿33,000點重要支持區的道指，瞬間作出大幅反彈，重上33,000點以上，但港股卻完全沒有受惠，仍在每天尋底，走勢繼續與全球股市背道而馳，令人氣餒。