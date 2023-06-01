科技園代表團於亞洲展開HKSTP Innovation Mixer計劃

香港科技園公司宣布開展HKSTP Innovation Mixer計劃，旨在透過與來自世界各地的人才和企業合作，壯大香港以至東南亞地區的創科生態圈。

日前，科技園公司行政總裁黃克強率領代表團展開一連四日的東南亞訪問行程，到訪新加坡和馬來西亞，以促進三地之間的合作，並把握粵港澳大灣區發展帶來的市場機遇。

新加坡站首天，黃克強、科技園公司人才及人力資源總監王秀麗及多間園區公司代表，與 HashKey Capital及HashKey Singapore行政總裁鄧超會面，探討如何加強雙方合作，進一步推進香港區塊鏈生態圈的持續成長。代表團隨後到訪新加坡南洋理工大學(NTU)，與 NTU李光前醫學院院長沈祖堯教授交流，了解兩地人才及就業市場的最新情況。

科技園代表團亦在新加坡舉辦了兩場與人才和企業有關的交流活動。園區公司如Lalamove、商湯科技、華為、人工智能與機器人創新中心、FreightAmigo、FanoLab和Spaceship等均有代表參與。在「Tech Talent Ignite」活動中，有園區公司分享了他們未來在東南亞的業務拓展和招聘計劃，也討論了兩地的工作文化差異。

除此之外，科技園公司代表團也拜訪了負責引領新加坡企業發展支援的政府機構新加坡企

業發展局(ESG)，探討兩地企業經貿交流的機會。

科技園公司代表團將於周四及周五(1至2日)，前往馬來西亞繼續餘下的訪問行程。