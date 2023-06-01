黃偉豪：港股6月勿太進取　京東137元或遇阻

港股「五窮月」告一段落，至於「六絕月」的部署，中薇證券研究部執行董事黃偉豪則表示，仍要保持審慎態度，雖然港股周四(1日)開市有所反彈，但市況仍較弱，而隨着美國眾議院於本港時間周四早上通過債務上限法案，惟在加息、經濟衰退、內地經濟復甦，以及人民幣弱勢等不明朗因素影響下，黃建議投資者現階段不宜太進取，未有持貨的話，不妨待恒指回調至下一個支持位17,700點，再考慮作部署。

國際油價再跌，黃指出，油價正受供需兩方面影響。在供應方面，主要視乎OPEC+的取態，惟俄羅斯暗地增產，實際供應量沒有減少；在需求端方面，外圍有經濟衰退、滯脹的風險，加上內地經濟復甦不及預期。黃指，現時對油價較為審慎，油價走勢反覆，不建議選擇油股ETF；而油股包含「中特估」概念，估值亦較平，「三桶油」派息水平高，值得中長線部署。