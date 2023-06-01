【高盛推介】618購物節開始 阿里京東向好
2023年06月01日 11:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團今年的618購物節開始，10分鐘銷售額破億元，品牌數量按年增加23%。京東股價周四(1日)向好，現上升逾5%，報132.3元。
另外，阿里巴巴股價亦出現反彈，現上升近2%，報79.35元。
觀察個股輪證資金流向，近日資金持續流入阿里好倉，過去5個交易日都錄得資金流入，合共約5,300萬元。而京東好倉同期亦有約600萬元流入。
投資者如看好阿里，行使價90元附近、9月份到期的阿里購是今早最活躍條款之一，屬中期輕微價外，條款合適，當中可留意購(16486)，是低街貨的選擇；貼價證可留意購(26143)，對沖值較高。看淡阿里可留意中期輕微價外沽(11183)，是7隻相近條款產品最高槓桿。
京東認購證方面，行使價160元附近是現時最貼價條款，當中可留意購(16511)，是行使價175元以下產品最高槓桿，條款及槓桿都突出。
阿里購16486，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.6倍，活躍條款、高槓桿。
阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、對沖值較高。
阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿3.7倍，7隻相近條款產品最高槓桿。
京東購16511，行使價160.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.7倍，行使價175元以下產品最高槓桿。
京東沽16146，行使價139.9元，2023年9月21日到期，實際槓桿3.7倍，貼價。
阿里及京東牛熊證條款：
阿里牛63198，收回價68元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率5.9倍。
阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率10.5倍。
阿里熊61672，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比率6.6倍。
京東牛61261，收回價120元，行使價118元，換股比率500，槓桿比率9倍。
京東牛55953，收回價110元，行使價107.2元，換股比率500，槓桿比率5.2倍。
京東熊63207，收回價160元，行使價162.8元，換股比率500，槓桿比率4.2倍。
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