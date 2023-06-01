【高盛推介】滙豐持續回購股份　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股股價過去兩周於60港元水平之下徘徊，周四(1日)早段股價逆市回落，現下跌約0.4%，報57.45元。滙豐近日持續在港英回購股份。

觀察個股輪證資金流向，周三有約200萬元流入滙豐好倉。

滙豐購17153，行使價65.55元，2023年10月24日到期，實際槓桿14.6倍，活躍條款、高槓桿。

滙豐購15365，行使價60.05元，2023年9月15日到期，實際槓桿12.8倍，貼價、高敏感度。

滙豐購15635，行使價63.05元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.7倍，新上市、中長年期、時間值損耗較低。

滙豐沽17062，行使價51.95元，2023年9月26日到期，實際槓桿10倍，現時最貼價的滙豐認沽證之一。

滙豐牛熊證條款：

滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率16倍。

滙豐牛56953，收回價50元，行使價49.2元，換股比率100，槓桿比率6.8倍。

滙豐熊54159，收回價65元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率6.9倍。

滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率4.3倍。

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