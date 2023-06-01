【產經直播】港股六絕月醞釀反彈？

港股「六絕月」開局反覆向上，恒指周四(1日)中午收升18,383點，彈149點。美國債務上限問題料順利解決，加上內地5月財新製造業採購經理指數(PMI)好過預期，港股可望見底？焦點將落在美國聯儲局月中議息會議？

內地經濟數據疲弱，引發市場憂慮原油需求下跌，國際油價續跌。紐約期油及倫敦布蘭特期油5月累挫8%及11%。石油出口國組織與盟友(OPEC+)即將召開會，但沙特與俄羅斯對是否減產似乎仍存在分歧。南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品及美國大型石油天然氣公司每日反向(-2x)產品，係時候食胡定繼續持貨？

國際金價5月份下滑，是自2月以來首次下跌。但市場憧憬美國國會通過提高債務上限，美債孳息率下降，金價周三則略為回升，幾時係買入時機？

另外，香港證監會由今日起實施虛擬資產交易平台發牌制度。早前有報道，幣安創始人趙長鵬發推文指，央視提及加密貨幣是一個重大信號，更認為從歷史上看是牛市的開始。此外，比特幣挖礦獎勵減半在即，比特幣長遠走勢可期？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品

南方東英美國大型石油天然氣公司每日槓桿(2x)產品

南方東英美國大型石油天然氣公司每日反向(-2x)產品

南方東英WTI原油期貨每日反向 (-1x) 產品

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