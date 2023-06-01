保誠：74%已購危疾保障港人指現有醫療保障未足夠

保誠公布《香港家庭危疾抗力調查》結果，發現逾三份之二受訪者擔憂自己或子女未來會罹患危疾。在6成已購置危疾保障的受訪者當中，有74%認為現有醫療保障仍未足夠，而34%更記不起現有保障計劃所涵蓋的危疾種類，反映香港市民有迫切需要提升家庭對抗危疾風險的能力。

當提及到被診斷患有危疾的擔憂時，受訪者最懼怕罷患的危疾依次為癌症（52%）、心血管疾病（37%）及腦退化症/柏金遜病（25%）。

當患上危疾時，74%受訪者傾向到私家醫院進行治療。無論有否購置危疾或醫療保障的受訪者，他們都憂慮未能應付私家醫生的醫療費用。根據保誠的年度理賠報告以及由醫思健康提供的最新醫療費用數據推算，在職受訪者的現有資金只足夠應付約四成的保障需要，而平均個人危疾保障缺口則高達118萬元。加上分別只有49%及28%受訪者已為配偶及父母購買危疾或醫療保障，一旦自己或家庭成員突然確診危疾，這意味整個家庭將面臨巨大的財政壓力，亦有可能因耗用大量積蓄而影響日後的生活質素。

保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅表示，愈來愈多港人透過健康檢查或基因檢測於較早階段發現危疾及其潛在風險，令以往的多重危疾或絕症變得有病可醫。然而，長期抗病會引致醫療成本逐年攀升。隨著市民對醫療服務質素的要求有所提高，卻未有足夠儲備去應付私家醫院的醫療開支，令家庭對這些風險的抗力更見不足，情況令人擔憂。

調查亦發現近九成受訪父母及準父母擔心子女患上危疾（89%），最令他們擔憂的病況包括：呼吸系統疾病（如哮喘、肺炎）（40%）、皮膚疾病（如嚴重濕疹、嚴重風疹）（38%）及自身免疫系統疾病（30%）。面對下一代的危疾風險，約五份之一受訪父母坦言目前財務狀況不足以應付子女的危疾治療費用。

吳續指，保誠推出全新「誠保一生」危疾保系列，配合客戶填補自身危疾保障缺口，安排全面的多重危疾保障，照顧每個人生階段的保障需求。保誠深明父母總是把子女放在家庭首位，希望成為他們的最強後盾，所以不但推出市場首創兒童保障，更有專為懷孕母親而設的計劃，讓父母提前為未出生的子女投保，兌現愛護至親一生的承諾。

另外，配合兩項免費增值服務，包括透過「智安排」預設保單服務預先委任家人，於受保人不幸精神上失去行為能力時申請及領取賠償；或在不幸確診危疾時透過安心醫尋求第二醫療意見，以專心治療，安心康復。