金管局率香港銀行高層訪阿聯酋談金融合作

金管局與阿聯酋的主要金融機構及企業舉行午餐會，推廣香港作為主要國際金融中心的優勢，並加強與阿聯酋的金融合作。據悉，午餐會為阿聯酋訪問之旅的重點活動之一，訪問團由金管局總裁余偉文率領，成員包括香港主要銀行的高層人員：香港銀行公會主席、中銀香港副董事長兼總裁孫煜、香港上海滙豐銀行亞太區聯席行政總裁廖宜建、渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正，及花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉。

午餐會共有約80名來自50多間當地金融機構及企業的高級代表出席。余偉文在開場致詞中表示，阿聯酋與香港之間深厚的經濟聯繫，為共同發展及完善兩地銀行及投資生態圈創造條件並奠下堅實基礎。

午餐會期間安排一場專題討論，介紹香港作為通往中國內地的主要門戶、主要離岸人民幣中心及國際金融科技和綠色金融樞紐所帶來的價值。專題討論的演講嘉賓都認為香港與阿聯酋分別作為通往亞洲與中東及北非的門戶，兩者建立更緊密的金融合作可發揮巨大潛力。

訪問阿布扎比及杜拜期間，余偉文亦與杜拜經濟及旅遊部、阿布扎比全球市場金融服務監管局、杜拜金融服務管理局、科技公司、家族辦公室、主權財富基金等機構投資者舉行會議，就擴大金融合作的一系列議題交換意見。

在此之前，金管局與阿聯酋中央銀行於5月29日舉行雙邊會議，旨在加強兩個央行機構之間的合作。