46%亞太區家族辦公室偏好使用對沖基金作分散投資

利率、通脹及經濟增長可能出現轉折點，全球財富管理機構瑞銀一份報告發現，家族辦公室正計劃多年來最大規模的策略性資產配置轉移，並以另類資產協助分散投資組合的趨勢強勁。亞太區近半家族辦公室(46%)偏好使用對沖基金以分散投資，相比全球只有33%家族辦公室偏好使用對沖基金進行分散投資。亞太區家族辦公室的對沖基金配置亦從3%升至5%。另全球的家族辦公室對房地產看法審慎，均計劃在2023年削減房地產配置。

不過，在五年內，亞太區13%家族辦公室將轉為增加配置房地產。該行認為。結果符合相關市場環境，因為2023年利率維持高位，房地產價格略為疲弱，隨後的寬鬆貨幣政策及較低估值將有望再次支持該資產類別。

瑞銀環球家族及機構財富主管兼環球市場聯席主管George Athanasopoulos 表示，目前正值全球金融危機後，利率持續低位或負值且流動資金充裕時代的終結，家族辦公室正作出重大改變，做好準備以取得增長及成功。儘管當前市場及地緣政治趨勢促使投資者轉向具流動性的短期固定收益，但 66% 家族辦公室仍然認為非流動資產可提高長遠回報，並期望進一步增加對沖基金、私募股權基金及私幕債務等另類資產的配置，以分散私募市場的配置。

報告顯示，亞太區家族辦公室對股票的配置最高 (37%)，其中 41% 計劃於未來五年增加已發展市場的固定收益配置。隨着美元見頂及中國經濟重啟，受訪的家族辦公室還預計將增加風險資產配置，有35%計劃增持新興市場股票。

值得留意的是，主動型管理重新受到青睞。有近三分之一 (34%)亞太區家族辦公室更依賴投資經理篩選和主動型管理，以增強分散投資成效。由於貨幣政策減少過剩的金融流動性，及宏觀經濟不明朗因素依然存在，家族辦公室看好對沖基金，對其產生投資回報的能力充滿信心。

瑞銀財富管理環球家族及機構財富亞太區聯席主管辜良雄指出，去年亞太區家族辦公室的私募股權投資主要分配於基金，而今年他們亦會繼續策略性配置資產至另類投資，預期未來仍偏好以另類資產分散投資。

瑞銀財富管理環球家族及機構財富亞太區聯席主管梁一苹表示，該行的家族辦公室客戶繼續偏向投資於對沖基金和私募股權基金。與全球趨勢相若，十分之四的亞太區家族辦公室計劃在未來五年內增加對已發展市場固定收益的資產配置，其中與亞太地區家族辦公室相關的長期投資主題為醫療設備及健康技術。

梁氏又指，留意到愈來愈多客戶有意在亞太地區設立家族辦公室，並期待與他們合作，並滿足客戶的財富規劃和家族傳承需求。

亞太區方面，80%家族辦公室預計對沖基金的表現將在未來 12個月達到或勝於其目標。進行私募股權投資的亞太區家族辦公室較喜歡使用基金進行投資(53%)，因為有關基金一般可實現分散投資，並有助家族辦公室拓展投資至一些他們不熟悉的市場。

就私募股權投資，27%亞太區家族辦公室計劃於未來五年增加私募股權直接投資，而最感興趣的行業是科技、醫療保健、資訊及通訊、房地產和租賃。

瑞銀發布的《2023年全球家族辦公室報告》，對全球230個單一家族辦公室進行調查，總財富淨值為4,958億美元，平均總財富淨值22億美元。亞太區有45個單一家族辦公室參與調查。