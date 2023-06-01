道期反覆　比特幣挫1%　油價微升

美匯指數報104.4；港匯見7.8327；離岸人民幣(CNH)報7.1351；美元兌日圓報139.92；歐元處1.0670；英鎊報1.2408。金價報1,955.57美元。油價微升，布油報72.77美元，紐油處68.20美元。比特幣跌1.05%至26,835美元。道指期貨反覆下跌23點。

●焦點數據：

17:00 歐元區5月消費物價指數

17:00 歐元區4月失業率

19:30 美國5月Challenger裁員人數

20:00 巴西第一季國內生產總值

20:15 美國5月ADP就業變動

20:30 美國申領失業救濟人數

20:30 美國第一季非農業生產力

21:45 美國5月製造業採購經理指數

22:00 美國4月營建開支

22:00 美國5月ISM製造業指數

-紫金礦業哥倫比亞金礦再遇襲，股價半日仍漲近半成。

-泰加保險擬向合資格的士司機發行認股權。

●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,204點，升不足1點，成交額4,010億元人民幣。

-中指院：5月內地百城新樓價格轉跌，二手樓跌勢加劇。

-內地5月財新製造業PMI升至50.9，高於預期。

-財政部今年將在港發行300億元人民幣國債。

-螞蟻集團去年科研投入204.6億人幣，三年翻倍。

香港經濟：

●保誠：74%已購危疾保障港人指現有醫療保障未足夠。

●大摩降港今年樓價升幅預測至8%，料交投及投資需求放緩。

●金管局率香港銀行高層訪阿聯酋談金融合作。

美國經濟：

●眾議院通過提高債務上限法案，將交參議院審議。

●美銀行業首季存款降2.5%破紀錄，「問題銀行」增至43家。

●聯儲局褐皮書：經濟增長預期略為惡化，勞動市場強勁。

中美角力：

●內媒：中美審計合作進展順利。

外地經濟：

●46%亞太區家族辦公室偏好使用對沖基金作分散投資。

企業消息：

●英偉達CEO傳擬月內訪華，晤騰訊字節跳動等科企高層。

●亞馬遜產品涉違反私隱，向美國FTC支付2.4億和解。

●戴蒙有幾勁？阿克曼：他應該參選美國總統。

●電動車廠Lucid擬發新股籌234億，盤後股價冧近9%。