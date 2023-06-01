道期反覆　比特幣挫1%　油價微升

2023年06月01日 16:18
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數報104.4；港匯見7.8327；離岸人民幣(CNH)報7.1351；美元兌日圓報139.92；歐元處1.0670；英鎊報1.2408。金價報1,955.57美元。油價微升，布油報72.77美元，紐油處68.20美元。比特幣跌1.05%至26,835美元。道指期貨反覆下跌23點。
    ●焦點數據：
    17:00 歐元區5月消費物價指數
    17:00 歐元區4月失業率
    19:30 美國5月Challenger裁員人數
    20:00 巴西第一季國內生產總值
    20:15 美國5月ADP就業變動
    20:30 美國申領失業救濟人數
    20:30 美國第一季非農業生產力
    21:45 美國5月製造業採購經理指數
    22:00 美國4月營建開支
    22:00 美國5月ISM製造業指數
    ●恒生指數全日收報18,216點，跌17點或0.1%，主板成交約1,285億港元。大型科網股領升支撐大市，京東升3.26%，美團升2.35%，騰訊升1.5%。大摩將恒地評級下調至「減持」，該股收市挫5.4%。https://reurl.cc/94rQRV
    -紫金礦業哥倫比亞金礦再遇襲，股價半日仍漲近半成。
    -泰加保險擬向合資格的士司機發行認股權。
    ●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,204點，升不足1點，成交額4,010億元人民幣。
    https://reurl.cc/VLEqNR
    -中指院：5月內地百城新樓價格轉跌，二手樓跌勢加劇。
    -內地5月財新製造業PMI升至50.9，高於預期。
    -財政部今年將在港發行300億元人民幣國債。
    -螞蟻集團去年科研投入204.6億人幣，三年翻倍。
    香港經濟：
    ●保誠：74%已購危疾保障港人指現有醫療保障未足夠。
    ●大摩降港今年樓價升幅預測至8%，料交投及投資需求放緩。
    ●金管局率香港銀行高層訪阿聯酋談金融合作。
    美國經濟：
    ●眾議院通過提高債務上限法案，將交參議院審議。
    ●美銀行業首季存款降2.5%破紀錄，「問題銀行」增至43家。
    ●聯儲局褐皮書：經濟增長預期略為惡化，勞動市場強勁。
    中美角力：
    ●內媒：中美審計合作進展順利。
    外地經濟：
    ●46%亞太區家族辦公室偏好使用對沖基金作分散投資。
    企業消息：
    ●英偉達CEO傳擬月內訪華，晤騰訊字節跳動等科企高層。
    ●亞馬遜產品涉違反私隱，向美國FTC支付2.4億和解。
    ●戴蒙有幾勁？阿克曼：他應該參選美國總統。
    ●電動車廠Lucid擬發新股籌234億，盤後股價冧近9%。