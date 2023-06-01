OneDegree首季火險投保額按年升85%　料今年業務倍增

虛擬保險公司OneDegree表示，截至2023年3月31日首季，公司火險投保額較去年同期增長85%，大幅高於保監局最新公布全港首季火險毛保費3.3%的增幅；首季火險投保額亦已達到去年全年火險投保額的38%。受惠於市場上的獨特優勢，該公司預期今年火險業務可倍增。

OneDegree指，截至2023年3月31日止OneDegree火險總受保金額較2022年同期倍增。投保OneDegree火險的物業遍布港九新界，其中最多來自屯門（10.3%），其次為油尖旺（9.2%）、沙田（8.4%）、東區（8.3%）及九龍城（8%）。

據該公司早前進行市場調查，發現受訪用家在自行選擇火險公司後，火險每年保費前後相差最多90%，即每年可節省多達5,100元的保費。以按揭貸款長達30年計，合共全期火險保費可節省超過15萬元。

OneDegree副行政總裁周美華表示，自從該公司公布自行選擇保險公司購買保險可以節省最多90%保費的調查報告以來，有更多業主「轉會」到OneDegree，當中亦有逾1/4是從其他自行選擇的保險公司「轉會」過來，可見公司產品保得足、保費較低及投保過程快捷等優點，吸引客戶投保，推動業務增長。