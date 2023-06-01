【產經直播】「六絕月」開局反覆 港股難脫險？
2023年06月01日 16:35
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港股「六絕月」開局繼續頺勢，雖然美國眾議院通過債務上限法案，以及內地5月財新PMI數據勝預期，同時人民幣回升，但恒指周四(1日)仍然反覆偏軟，低開44點，一度倒升231點，惟升幅無以為繼，最終收市跌17點，報18,216點，成交1,285億元。港股「六絕月」首個交易日反覆偏軟，後市仍難睇好？美國債務問題有實質進展，為何未利好市場氣氛？
科指靠穩，當中京東(09618)成焦點，「京東618」購物節銷售暢旺，昨晚(5月31日)開售僅10分鐘，成交額破億元人民幣的品牌數目按年增23%，京東升逾3%，反彈完未？不過，另一隻電商股阿里巴巴(09988)卻未有受帶動，反覆偏軟，股份難有寄望？另外，美團(03690)終止上日跌勢反彈2%，仲有冇上望空間？
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