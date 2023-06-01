【產經直播】「六絕月」開局反覆　港股難脫險？

港股「六絕月」開局繼續頺勢，雖然美國眾議院通過債務上限法案，以及內地5月財新PMI數據勝預期，同時人民幣回升，但恒指周四(1日)仍然反覆偏軟，低開44點，一度倒升231點，惟升幅無以為繼，最終收市跌17點，報18,216點，成交1,285億元。港股「六絕月」首個交易日反覆偏軟，後市仍難睇好？美國債務問題有實質進展，為何未利好市場氣氛？

《東網Money 18》搵嚟安里資產管理董事總經理郭家耀同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道