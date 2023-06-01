經絡：5月現樓按揭宗數創9個月高　未來料將回落

據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2023年5月份現樓按揭宗數為7,805宗，較4月份的5,053宗增加2,752宗或54.5%，創9個月新高；而該月的樓花按揭宗數為116宗，較4月份的80宗大增36宗或45%，連升２個月並創4個月新高。對比去年同期，2023五月份現樓按揭宗數比去年同期5,781宗增加2,024宗或35%；該月的樓花按揭宗數比去年同期333宗則減少217宗或65.2%。

今年首5個月，現樓按揭宗數錄得32,045宗，對比去年同期的36,564宗減少4,519宗或12.4%，創近3年的首5個月新低；期內樓花按揭宗數則為556宗，對比去年同期的2,606宗減少2,050宗或78.7%，創近17年的首5個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現樓及樓花按揭數字有顯著上升，相信是反映首季成交活躍的情況，惟近月受市場氣氛及加息因素影響，市場購買力進一步放緩，樓市交投轉靜，料未來按揭宗數將有所回落。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)連續4個月排名第一，市佔率為27.4%；滙豐銀行則以市佔率26%排名第二；恒生銀行以市佔率達18.9%排名第三。樓花銀行市佔率方面，滙豐銀行連續6個月排名第一，市佔率為32.8%；中國銀行（香港）及恒生銀行以市佔率28.4%及16.4%，居第二及第三位。

四大銀行及中小型銀行市佔率的差距擴闊，5月份四大銀行現樓市佔率由上月68.3%上升至74.3%，創28個月的新高。而中小型銀行市佔率則由上月31.7%下跌至25.7%。曹表示，各銀行繼續積極爭取按揭業務，而多家大型銀行相繼上調現金回贈吸客，使現金回贈一直創新高，相信將會吸引更多客戶選擇承造按揭，料四大銀行的市佔率仍有上升空間。