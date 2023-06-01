滙豐：獲跨國機構實習機會為大學生來港工作首要考慮

「2023滙豐／香港大學亞太區商業案例比賽」圓滿舉行，由菲律賓馬尼拉亞典耀大學奪冠。滙豐表示，今年吸引亞太區內外19個不同國家及地區共24支隊伍，逾1,000名大學生參與，透過解決與區塊鏈技術相關的真實商業難題，親身體驗這項先進科技如何改變營商模式。

今年決賽的商業案例圍繞一家亞洲領先的藥品分銷商所研發、用於藥品追蹤的區塊鏈產品，參賽隊伍需以創新思維為該公司制訂海外發展方案，以推廣此項技術在業內的應用。挑選這個商業案例作為決賽題目，旨在讓學生親身感受這項重要技術對商業營運的影響，從中獲取寶貴經驗。

香港上海滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，科技正在改變全球的營商模式，銀行業亦不例外。年輕一代若能掌握這些科技趨勢，將可更好地應對挑戰，成為出色的未來商業領袖。滙豐很榮幸能夠繼續支持「滙豐／香港大學亞太區商業案例比賽」，讓區內的大學同學能夠走出校園，嘗試解決真實的商業難題。自比賽舉辦以來，已為接近9萬名學生帶來正面影響，滙豐亦藉此回饋營運業務的社區。

另外，為更有效地為各地學生提供最適切的協助及了解他們對海外事業發展的期望，主辦方在比賽期間對參賽者進行調查，結果顯示能够獲得跨國機構的實習或畢業後培訓機會，88%受訪者到香港工作的首要考慮，而43%的受訪者則把創科工作機會列為首要考慮因素。調查亦顯示，在考慮外地工作機會時，受訪者認為工作前景及個人發展，較薪酬重要。