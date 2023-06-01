虛擬資產交易平台HashKey PRO申牌照在港拓零售服務

持有香港證監會(SFC)牌照的虛擬資產交易平台HashKey PRO，周四(1日)宣布提交其根據《反洗錢和打擊恐怖主義融資條例》(第615章)的認可申請，以在香港提供零售服務。通過邁出這一關鍵步驟，HashKey PRO進一步強化了其對監管合規性和為零售投資者提供可信賴的交易平台的承諾。

HashKey Group行政總裁Michel Lee表示，公司致力於滿足零售投資者的需求，確保他們的最佳利益得到保護。通過積極申請必要的牌照，公司展示了對監管合規性的承諾，打造一個專為零售用戶體驗量身定制的平台，以應對行業不斷變化的需求。

根據《關於虛擬資產交易平台經營者監管要求的建議性意見》最新的諮詢結論，持牌的虛擬資產交易平台將遵守指引，包括許可和行為要求。HashKey PRO認可健全的投資者保護措施的至關重要性，致力於進行適當性評估，實施代幣審核委員會，並遵守為向零售用戶提供的虛擬資產實施的嚴格盡職調查和准入標準。

HashKey PRO首席執行官Colin Zhong表示，公司仍處於虛擬資產行業的早期階段，對於有機會在香港擴大和深化這個市場的規模，感到非常興奮。在公司建立平台時，首先考慮的是合規性以及如何最好地確保客戶的資金安全。公司的營運模式就是圍繞這一原則設計的。