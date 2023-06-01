證監會指市場撐虛擬監管　兩交易平台已申牌

本港虛擬資產交易平台監管正式上路，平台自周四(1日)起可向香港證監會申領牌照。證監會發言人表示，到目前為止，市場對指引令監管更清晰表示支持，預期隨著公司熟悉申請程序及其他實施細節，將收到更多申請。據了解，現已持有自願牌照的OSL及HashKey PRO已向證監會遞交申請。

HashKey Pro也已提交牌照申請，以在港開展零售業務。母企HashKey Group公司行政總裁李啟泰表示，將致力滿足散戶需求，確保其利益得到保護。

HashKey PRO的首席執行官仲梓敏補充，現時仍處於虛擬資產行業的早期階段，樂見公司有機會在港擴大市場規模，強調在建立平台時，首先考慮合規性及如何最好地確保客戶的資金安全，這亦是平台營的原則，有信心未來能在眾多交易所突圍而出。

按現行條例，虛擬資產平台須購買保險，並就線下儲存的「冷錢包」提供50%保障，而網上儲存的「熱錢包」保障為100%。至於可供交易的加密貨幣，須屬於合資格的大型虛擬資產，並獲證監會事前審批。值得留意的是，無牌平台或協助無牌平台宣傳屬刑事罪行，惟在6月1日前已在港經營的平台，將設過渡期，平台須在9個月內申請牌照。