證監會指市場撐虛擬監管 兩交易平台已申牌
2023年06月01日 19:46
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本港虛擬資產交易平台監管正式上路，平台自周四(1日)起可向香港證監會申領牌照。證監會發言人表示，到目前為止，市場對指引令監管更清晰表示支持，預期隨著公司熟悉申請程序及其他實施細節，將收到更多申請。據了解，現已持有自願牌照的OSL及HashKey PRO已向證監會遞交申請。
BC科技集團(00863)旗下數碼資產平台OSL已申請升級現有牌照，以擴展零售虛擬資產交易，並推動虛擬資產主流應用和擴大區塊鏈影響力，同時完善整個數碼資產環境，進一步建立合規且透明的生態圈。該公司未來將完善政策和程序，包括擴展現有冷、熱錢包設施，同時保持客戶資產分隔等，確保零售客戶資產安全受到保障。BC集團董事會副主席盧建邦表示，數碼資產環境不斷變化，而OSL的首要任務是為客戶提供安全、合規和創新的服務。
HashKey Pro也已提交牌照申請，以在港開展零售業務。母企HashKey Group公司行政總裁李啟泰表示，將致力滿足散戶需求，確保其利益得到保護。
HashKey PRO的首席執行官仲梓敏補充，現時仍處於虛擬資產行業的早期階段，樂見公司有機會在港擴大市場規模，強調在建立平台時，首先考慮合規性及如何最好地確保客戶的資金安全，這亦是平台營的原則，有信心未來能在眾多交易所突圍而出。
按現行條例，虛擬資產平台須購買保險，並就線下儲存的「冷錢包」提供50%保障，而網上儲存的「熱錢包」保障為100%。至於可供交易的加密貨幣，須屬於合資格的大型虛擬資產，並獲證監會事前審批。值得留意的是，無牌平台或協助無牌平台宣傳屬刑事罪行，惟在6月1日前已在港經營的平台，將設過渡期，平台須在9個月內申請牌照。