名城三房放盤近一年累劈177萬　終以1253萬易手

交投放緩，二手業主擴大減幅，大圍名城三房單位，放盤11個月，累減177萬元，終以1,253萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑透露，鰂魚涌康怡花園及鄰近二手樓，5月錄約23宗買賣，按月跌約三成，包括該盤A座高層6室，實用面積約502方呎，兩房間隔，望柏架山景，以750萬元易手，呎價約14,940元，新買家為上車客。

●利嘉閣陳家豪指，鰂魚涌康景花園C座中層5室，實用面積約560方呎，三房間隔，望山景，以822萬元售出，呎價約14,679元，原業主2010以約380萬元買入，持貨約13年帳面獲利約442萬元，期內物業升值約1.2倍。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣昇悅居1座中層F室，實用面積約609方呎，三房間隔，望泳池景，以約1,010萬元放盤約3個月後，外區客議價後決定以988萬元購入，呎價16,223元，新買家為換樓客，睇樓一次即承接換樓。

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新界區

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍名城2座南翼中層D室，實用面積約739方呎，三房間隔，望山景，放盤11個月，叫價1,430萬元，終以1,253萬元沽出，減價177萬元，減幅達12.4%，呎價約16,955元。

●香港置業熊建明指，馬灣珀麗灣5月份錄約14宗二手買賣， 平均實用呎價約11,730元，屋苑29座中層D室，實用面積約762方呎，三房間隔，3月以980萬元放盤，減至960萬元，議價後以916萬元易手，呎價約12,021元。

●晉誠地產李德鴻稱，深井海雲軒1座中低層C室，實用面積約469方呎，兩房間隔，望海景，4月份開價750萬，現減價30萬以720萬售出，呎價約15,352，新買家為外區客，原業主2020年4月以668萬元購入，約3年帳面獲利52萬元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋良景邨良智樓低層7室，實用面積約366方呎，區內客為鄰近家人居住方便照應，原業主有10萬元的減價空間，在已補價自由市場以238萬元購入，呎價約6,503元，稍低於市價。

●祥益邱家邦稱，屯門居屋兆禧苑A座中層1室，實用面積約363方呎，一房間隔，區內首置客見單位可與家人住所屬同一層，為方便互相照應，獲減價12萬元，已補價自由市場以388萬元購入，呎價約10,689元，持貨約3年帳面虧蝕約10萬元。

●中原陳思麗稱，天水圍栢慧豪園6座中層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，最初開價630萬元，放盤約兩個月，多次減價後，累減近10%，最終以568萬元沽出，呎價約11,521元，外區上車客入市自住。

●祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊美湖居3座高層D室，實用面積約540方呎，三房間隔，原業主增加議幅，累積減價20萬元，區內首置客見單位附設裝修，加上原先租住同屋苑，決定租轉買，以530萬購入自用，呎價約9,815元，屬低市價。

●中原王勤學指，元朗區5月錄得97宗成交，已連續兩個月不足100宗，朗庭園5座中層C室，實用面積約583方呎，套三房間隔，叫價728萬元，減價18萬元，以710萬元沽出，呎價約12,178元。

●中原陳韻兒表示，火炭駿景園5月共錄4宗買賣，屋苑5座中層D室，實用面積約676方呎，套三房間隔，望內園景，放盤時開價約1,010萬元，議價後以975萬元沽出，呎價約14,423元，新買家為同區換樓客。

●中原杜文俊指，沙田市中心5月共錄約3宗買賣，沙田中心佔約2宗，屋苑新寧大廈連天台單位，實用面積約310方呎，兩房間隔，20年12月放盤時開價約668萬元，其後減至610萬元，日前議價後以581萬元易手，呎價約18,742元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山中心2座中層A室，實用面積約634方呎，三房間隔，享海景，放盤3個月，當時叫價880萬元，成交價860萬元，呎價約13,565元，原業主於2007年5月以286萬元買入，持貨約16年帳面獲利574萬元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山居屋富安花園3座高層K室，實用面積約437方呎，兩房間隔，望山景，放盤5個月，未補價第二市場叫價285萬元，減價9萬元，減幅約3.2%，獲買家以276萬元承接，呎價6,316元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區5月共錄約88宗二手買賣，嘉華星濤灣1座中層H室，實用面積約811方呎，三房間隔，開價約1,060萬元，零議價易手，呎價約13,070元，原業主於2005年以438萬元購入，持貨約18年帳面獲利約622萬元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山聽濤雅苑11座高層H室，實用面積約815方呎，套三房連工人房設計，早前以1,180萬元放售，獲用家議價35萬元，以1,145萬元承接，呎價約14,049元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，房協將軍澳茵怡花園4座高層G室，實用面積約540方呎，套三房間隔，銀主盤去年12月放盤，自由市場叫價723.4萬元，到近日調整至668萬元，同區買家零議價成交，呎價約12,370元。

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