【夜市UPDATES】華府就債務上限達成協議　美股個別發展

美國就債務上限所達成協議，債務違約風險基本上已告解除。不過，美股周四早段仍個別發展，道指跌108點，見32,799點；標指跌1點，見4,178點；納指升不足1點，見12,935點。同時，聯儲局發表的地區經濟活動報告《褐皮書》則顯示，兩黨就債務上限糾紛之際，過去幾周美國經濟前景已稍見惡化。

聯儲局最新一期《褐皮書》指出，12個地區4至5月初的經濟活動大致原地踏步，對未來增長的預期稍為降溫，其中經濟火車頭紐約地區是兩個期內經濟活動錄得倒退的地區之一(另一為鄰近的費城)，「主要集中在製造業……通脹壓力依舊……地區銀行上報融資環境持續收緊和貸款需求下滑……商界對未來幾個月的狀況不寄厚望」。三藩市地區亦對經濟前景表示關注，「小型企業融資受限」。

另外，就業數據方面，俗稱「小非農」的ADP新增私人職位上月多達27.8萬份，遠勝市場預期，4月的亦大幅上修至29.6萬份；上周首次申領失業救濟人數為23.2萬，勝市場預期，截至前周止持續申領失業救濟人數則為179.5萬，低過市場預期。

個股方面，波音公司全資收購eVTOL(電動垂直起降飛行器，又稱飛行汽車)開發商Wisk Aero，不過，作為用於低空環境定期載客商業運營的民用載人飛行器，eVTOL面臨著安全性與適航審定等方面的挑戰。波音早段升1.38%。